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Posted 21 января, 01:39

Published 21 января, 01:39

Modified 21 января, 01:44

Updated 21 января, 01:44

В Красноярске трамвай и легковушка перегородили дорогу на Мичурина

На Мичурина трамвай и легковушка перегородили дорогу. Там собралась пробка

21 января 2025, 01:39
Фото: 2gis.ru.

В Красноярске трамвай и легковушка перегородили дорогу на Мичурина

Сегодня утром, 21 января, в Красноярске на улице Мичурина собралась огромная пробка.

Судя по 2gis, затор тянется от «Втормета» на Волжской практически до сквера Семейный в сторону Октябрьского моста.

По словам автомобилистов, пробка образовалась из-за ДТП. На перекрестке Мичурина-Московская легковушка столкнулась с трамваем. В итоге они перегородили левый и средний ряд.

«Это бред. 0,0001 км/ч едем»
«В 5 утра выезжать не готов…»
«Что тут сегодня происходит?»
«Это ужас! Регулярные пробки в 10 баллов. Когда наши власти обратят внимание?»
Фото: 2gis.ru

Кроме того, сейчас в городе движение затруднено на Семафорной, Красрабе, Свердловской, Матросова.

На левом берегу пробки собрались на Дубровинского, Копылова, Красной Армии, Шахтеров, Авиаторов и Партизана Железняка.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#ДТП#Красноярск#Пробка
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