На Мичурина трамвай и легковушка перегородили дорогу. Там собралась пробка

Posted 21 января, 01:39
Published 21 января, 01:39
Modified 21 января, 01:44
Updated 21 января, 01:44
Судя по 2gis, затор тянется от «Втормета» на Волжской практически до сквера Семейный в сторону Октябрьского моста.
По словам автомобилистов, пробка образовалась из-за ДТП. На перекрестке Мичурина-Московская легковушка столкнулась с трамваем. В итоге они перегородили левый и средний ряд.
«Это бред. 0,0001 км/ч едем»
«В 5 утра выезжать не готов…»
«Что тут сегодня происходит?»
«Это ужас! Регулярные пробки в 10 баллов. Когда наши власти обратят внимание?»
Кроме того, сейчас в городе движение затруднено на Семафорной, Красрабе, Свердловской, Матросова.
На левом берегу пробки собрались на Дубровинского, Копылова, Красной Армии, Шахтеров, Авиаторов и Партизана Железняка.