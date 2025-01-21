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Posted 21 января, 04:46

Published 21 января, 04:46

Modified 21 января, 05:11

Updated 21 января, 05:11

Начальник участковых на севере края устроила потасовку в баре

Начальник участковых на севере края устроила потасовку в баре

21 января 2025, 04:46
Фото: Kras Mash.
На севере Красноярского края в селе Хатанга произошла потасовка между посетителями бара.

Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на очевидцев, потасовку устроила начальник местных участковых. Она якобы отдыхала в заведении и поссорилась с другими посетителям, далее завязалась драка.

«Сперва начальница решила сообщить гостям о своём высоком статусе, заявив: „Я здесь власть, и вы все должны меня слушаться!“. Однако не все посетители с этим согласились. Тогда она перешла от слов к делу, попытавшись проучить одного из несогласных, и вступила с ним в бой. Дерущихся пытались разнять посетители», — пишут журналисты.

Сотрудники заведения вызвали полицейских.

В полиции сообщили «Проспекту Мира». что инцидент произошел в конце прошлого года, сейчас проводится проверка.

«Предварительно установлено, что в конце прошлого года в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из увеселительных заведений села Хатанга. Личности участников инцидента установлены, проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке».
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#Владислав Савончик#Видео#Полиция#Красноярский край#Конфликт#Драка#Хатанга#Потасовка#Бар
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