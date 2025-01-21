Начальник участковых на севере края устроила потасовку в баре

Posted 21 января, 04:46
Published 21 января, 04:46
Modified 21 января, 05:11
Updated 21 января, 05:11
Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на очевидцев, потасовку устроила начальник местных участковых. Она якобы отдыхала в заведении и поссорилась с другими посетителям, далее завязалась драка.
«Сперва начальница решила сообщить гостям о своём высоком статусе, заявив: „Я здесь власть, и вы все должны меня слушаться!“. Однако не все посетители с этим согласились. Тогда она перешла от слов к делу, попытавшись проучить одного из несогласных, и вступила с ним в бой. Дерущихся пытались разнять посетители», — пишут журналисты.
Сотрудники заведения вызвали полицейских.
В полиции сообщили «Проспекту Мира». что инцидент произошел в конце прошлого года, сейчас проводится проверка.
«Предварительно установлено, что в конце прошлого года в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в одном из увеселительных заведений села Хатанга. Личности участников инцидента установлены, проводится проверка. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке».