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Posted 21 января, 06:22

Published 21 января, 06:22

Modified 21 января, 06:43

Updated 21 января, 06:43

От ремесла до туризма: на севере края запустили конкурс на поддержку коренных народов

От ремесла до туризма: на севере края запустили конкурс на поддержку коренных народов

21 января 2025, 06:22
Фото: Норникель.
«Норникель» открывает прием заявок на участие в «Мире Таймыра». Конкурс создали для поддержки проектов, направленных на развитие местных сообществ коренных малочисленных народов.

В конкурсе представлены номинации, которые охватывают разные сферы: ремесла, технологии, спорт, экологию, социальную инфраструктуру, туризм, хозяйственную деятельность и другое. Авторы лучших предложений в каждой из номинаций могут претендовать на получение грантов от 2 млн до 6,5 млн рублей.

«Вечная мерзлота Таймыра скрывает в себе тепло человеческих историй. Мы видим, как проекты, поддержанные конкурсом „Мир Таймыра“, помогают раскрыть потенциал местных жителей и объединяют людей вокруг общих целей», — отметила начальник управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева.

Представить проекты по решению локальных вопросов сохранения культуры, быта и традиций коренных малочисленных народов Таймыра, а также по созданию условий для устойчивого развития территорий могут некоммерческие организации коренных малочисленных народов Таймыра, семейные (родовые) общины, государственные и муниципальные учреждения, зарегистрированные и действующие на территории полуострова.

Заявки на конкурс принимаются с 20 января по 28 февраля, итоги будут подведены 31 марта. Проектные команды могут получить консультации кураторов и конкурсное сопровождение.

В 2020 году «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и местная общественная организация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края» совместно с «Норникелем» подписали четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. За время реализации соглашения компания уже дважды провела конкурс социальных проектов «Мир Таймыра» — в 2020 и 2022 гг. — и поддержала 46 проектов на общую сумму 98,8 млн руб.

  • Ранее «Норникель» назвал победителей конкурса социальных проектов программы «Мир новых возможностей». Всего из 84 финалистов в Красноярском крае победителями стали 63 проекта. Среди участников популярными стали тема патриотизма, работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родителями, с детьми трудовых мигрантов, а также тема профориентации школьников.
#Владислав Савончик
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