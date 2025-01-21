От ремесла до туризма: на севере края запустили конкурс на поддержку коренных народов

В 2020 году «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и местная общественная организация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Ассоциация коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края» совместно с «Норникелем» подписали четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. За время реализации соглашения компания уже дважды провела конкурс социальных проектов «Мир Таймыра» — в 2020 и 2022 гг. — и поддержала 46 проектов на общую сумму 98,8 млн руб.