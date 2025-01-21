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Posted 21 января, 06:38

Published 21 января, 06:38

Modified 21 января, 06:40

Updated 21 января, 06:40

Отдыхающих в «Сосновом бору» норовирусом заразил персонал санатория

Отдыхающих в «Сосновом бору» норовирусом заразил персонал санатория

21 января 2025, 06:38
Фото: прокуратура Красноярского края.
47 отравившихся в «Сосновом бору» в Минусинском районе заразились норовирусом от сотрудников санатория.

По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.

Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены, «однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно».

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, причиной заражения норовирусом стал персонал пищеблока.

«Результаты исследования проб, отобранных у работников пищеблока, показали наличие РНК новровируса 2 генотипа у троих сотрудников», — пишут в ведомстве.

По заявлению ведомства, отдыхающие заразились через блюда, а вирус попал туда из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.

Еще выяснилось, что в личных медкнижках персонала кухни отсутствуют результаты осмотра и лабораторных обследований, в том числе на возбудителей кишечных инфекций.

По выявленным нарушениям Роспотребнадзор возбудил административные дела. Материалы передадут в суд и в правоохранительные органы.

Все заболевшие уже выписаны из больницы.

  • Ранее стало известно о заражении норовирусом семерых детей из детсада №271 в Красноярске. Дети заболели не из-за сотрудников учреждения — специалисты выяснили, что в они заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел.
  • «Проспект Мира» узнал, что такое норовирус и насколько он опасен.
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