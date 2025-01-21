Отдыхающих в «Сосновом бору» норовирусом заразил персонал санатория

Posted 21 января, 06:38
Published 21 января, 06:38
Modified 21 января, 06:40
Updated 21 января, 06:40
По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.
Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, на завтрак пострадавшие ели омлет. В ведомстве предположили, что яйца могли быть испорчены, «однако называть это причиной отравления сейчас преждевременно».
Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, причиной заражения норовирусом стал персонал пищеблока.
«Результаты исследования проб, отобранных у работников пищеблока, показали наличие РНК новровируса 2 генотипа у троих сотрудников», — пишут в ведомстве.
По заявлению ведомства, отдыхающие заразились через блюда, а вирус попал туда из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.
Еще выяснилось, что в личных медкнижках персонала кухни отсутствуют результаты осмотра и лабораторных обследований, в том числе на возбудителей кишечных инфекций.
По выявленным нарушениям Роспотребнадзор возбудил административные дела. Материалы передадут в суд и в правоохранительные органы.
Все заболевшие уже выписаны из больницы.