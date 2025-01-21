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Posted 21 января, 12:08

Published 21 января, 12:08

Modified 21 января, 12:10

Updated 21 января, 12:10

«Почта России» передумала сокращать число отделений для выдачи пенсий в Красноярске

«Почта России» передумала сокращать число отделений для выдачи пенсий в Красноярске

21 января 2025, 12:08
Фото: 1MI.
«Почта России» отказалась от идеи запустить отдельные пункты для выдачи пенсий в Красноярске. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев.

В декабре 2024 года заявлялось, что с февраля 2025 года красноярцы смогут получать пенсии и выплаты только в шести отделениях почты — вот адреса: Павлова, 38, Красноярский рабочий, 127, Быковского, 11, Медицинский, 41, Карла Маркса, 47 и Карбышева, 6А.

Сообщалось, что в других отделениях деньги больше их выдавать не будут.

Позднее депутат заксобрания края Илья Зайцев сообщил, что «Почта России» перенесла срок запуска проекта — с 1 февраля на 1 марта и планирует увеличить число отделений, где можно будет получить пенсию — с шести до одиннадцати.

Как сообщил депутат Зайцев, руководство «Почты России» в итоге пересмотрело нововведения.

«Несмотря на то, что опыт открытия отдельных пунктов выдачи выплат существует в ряде регионов страны, Красноярск к этому не готов. Сейчас основная задача акцентировать внимание на доставке пенсий на дом. По прежнему пенсионеры смогут получать выплаты и пособия во всех отделениях по месту жительства, — отметил депутат.

В пресс-службе «Почты России» по краю отметили, что от специализированных отделений они не отказывались. С 1 марта под управление шести отделений перейдет вся доставка пенсий в Красноярске.

По заявлению Зайцева, руководитель «Почты России» написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Говорят, он был не согласен на нововведение, на котором настаивало руководство „Почты России“ в Новосибирске», — пишет Зайцев.
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