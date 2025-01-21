Публикуем топ самых больших квартир для аренды в Красноярске

Posted 21 января, 11:13
Published 21 января, 11:13
Modified 21 января, 11:15
Updated 21 января, 11:15
По данным Циан в сибирских городах сейчас свободны 135 квартир большого формата, при этом 23% из них в Красноярске.
На третьем месте в топе квартира в 257,4 квадратных метра на Марковского — квартира занимает два верхних этажа кирпичной пятиэтажки. Её сдают за 110 тысяч плюс 10 тысяч нужно будет платить за коммунальные услуги.
Внутри хватило места для трех спален, кухни-столовой, гостиной с дровяным камином, кабинета и двух ванных, снаружи примыкают два балкона и открытая лоджия.
На втором месте пятикомнатная квартира в 270 квадратных метров за 350 тысяч рублей за месяц.Она находится на улице Ленина.
Внутри есть кабинет, библиотека, кухня, столовая, три спальни, два санузла, две гардеробные и два балкона. При въезде нужно оставить депозит — 350 тысяч.
На первом месте двухуровневая квартира площадью 300 квадратных метров за 350 тысяч в месяц. Она находится в доме на Ады Лебедевой на верхнем этаже.
В квартире есть каминный зал с домашним кинотеатром. Есть три спальни, кухня, библиотека. А вот залог при въезде будет равен 400 тысячам рублей.