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Posted 21 января, 11:13

Published 21 января, 11:13

Modified 21 января, 11:15

Updated 21 января, 11:15

Публикуем топ самых больших квартир для аренды в Красноярске

Публикуем топ самых больших квартир для аренды в Красноярске

21 января 2025, 11:13
Фото: krasnoyarsk.cian.ru.
Публикуем топ самых больших арендных квартир Красноярска. Их сдают за 110-350 тысяч в месяц.

По данным Циан в сибирских городах сейчас свободны 135 квартир большого формата, при этом 23% из них в Красноярске.

На третьем месте в топе квартира в 257,4 квадратных метра на Марковского — квартира занимает два верхних этажа кирпичной пятиэтажки. Её сдают за 110 тысяч плюс 10 тысяч нужно будет платить за коммунальные услуги.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Внутри хватило места для трех спален, кухни-столовой, гостиной с дровяным камином, кабинета и двух ванных, снаружи примыкают два балкона и открытая лоджия.

На втором месте пятикомнатная квартира в 270 квадратных метров за 350 тысяч рублей за месяц.Она находится на улице Ленина.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Внутри есть кабинет, библиотека, кухня, столовая, три спальни, два санузла, две гардеробные и два балкона. При въезде нужно оставить депозит — 350 тысяч.

На первом месте двухуровневая квартира площадью 300 квадратных метров за 350 тысяч в месяц. Она находится в доме на Ады Лебедевой на верхнем этаже.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

В квартире есть каминный зал с домашним кинотеатром. Есть три спальни, кухня, библиотека. А вот залог при въезде будет равен 400 тысячам рублей.

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