У Дивногорска сменится мэр. Нынешний получил работу, «от которой не отказываются»

Posted 21 января, 08:35
Published 21 января, 08:35
Modified 21 января, 08:37
Updated 21 января, 08:37
Сейчас в Дивногорске проходит конкурс на должность руководителя города. Егоров написал, что не будет принимать в нем участие — он «получил предложение о работе, от которого не отказываются».
«Решение далось мне тяжело. Это правда. Дивногорск был, есть и всегда будет в моем сердце. А дивногорцы со своим неравнодушным отношением к городу, к себе и окружающим стали для меня настоящей семьей, — написал Егоров.
Сергея Егорова стал главой города в 2020 году — его выбрали депутаты горсовета. До этого он был начальником агентства молодежной политики края, а в сентябре 2019 года его назначили вице-мэром Дивногорска.
Некоторые в соцсетях хвалили Егорова как мэра и грустили, что он уходит.
«Такой мэр нужен Красноярску. Очень мощный и грамотный управленец».
«Очень и очень жаль, даже грустно расставаться. Большое спасибо, вы преобразили наш городок, задавали ритм в любой сфере».
Были и те, кто рад его решению оставить пост.
«И правильно, не его это место. Превратил город в помойку».
«Это большая радость».