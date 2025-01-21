prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 08:35

Published 21 января, 08:35

Modified 21 января, 08:37

Updated 21 января, 08:37

У Дивногорска сменится мэр. Нынешний получил работу, «от которой не отказываются»

У Дивногорска сменится мэр. Нынешний получил работу, «от которой не отказываются»

21 января 2025, 08:35
Фото: t.me/segorov89.
Мэр Дивногорска Сергей Егоров не будет участвовать в новых выборах. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Сейчас в Дивногорске проходит конкурс на должность руководителя города. Егоров написал, что не будет принимать в нем участие — он «получил предложение о работе, от которого не отказываются».

«Решение далось мне тяжело. Это правда. Дивногорск был, есть и всегда будет в моем сердце. А дивногорцы со своим неравнодушным отношением к городу, к себе и окружающим стали для меня настоящей семьей, — написал Егоров.

Сергея Егорова стал главой города в 2020 году — его выбрали депутаты горсовета. До этого он был начальником агентства молодежной политики края, а в сентябре 2019 года его назначили вице-мэром Дивногорска.

Некоторые в соцсетях хвалили Егорова как мэра и грустили, что он уходит.

«Такой мэр нужен Красноярску. Очень мощный и грамотный управленец».
«Очень и очень жаль, даже грустно расставаться. Большое спасибо, вы преобразили наш городок, задавали ритм в любой сфере».

Были и те, кто рад его решению оставить пост.

«И правильно, не его это место. Превратил город в помойку».
«Это большая радость».
Читайте также:
На красноярского депутата Креско завели уголовное дело. Недавно он подал в отставкуВице-мэр Красноярска уходит в отставку спустя пять месяцев после назначения«Прошлый норм, позапрошлый — катастрофа»: красноярцы проголосовали за отставку мэра
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Работа#Дивногорск#Власть#Мэр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика