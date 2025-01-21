У красноярцев нет денег: почему таксисты бунтуют и бросают клиентов

Таксист Артем (имя изменено) рассказал «ПМ», что работает в такси «давно» через несколько агрегаторов. По его словам, поездки «сильно» подешевели — примерно в два раза с осени. По этой причине, заявил он, таксисты включают платное ожидание и не отменяют заказ. «Таких случаев не два и не три. За утро, несильно ошибусь, будет с 50. За день еще больше».