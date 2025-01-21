prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 14:47

Published 21 января, 14:47

Modified 21 января, 15:08

Updated 21 января, 15:08

У красноярцев нет денег: почему таксисты бунтуют и бросают клиентов

У красноярцев нет денег: почему таксисты бунтуют и бросают клиентов

21 января 2025, 14:47
Фото: 1MI.
В Красноярске происходят конфликты между пассажирами и таксистами — водители отказываются везти красноярцев по цене, установленной в приложении, потому что им «невыгодно». «Проспект Мира» разбирался, почему возникают такие споры.

Ругаются, отказываются везти и ставят на платное ожидание: конфликты таксистов с пассажирами

В середине января такой случай произошел с сотрудниками «ПМ». Они вызвали такси в «Яндекс Go» на два адреса, протяженность маршрута составила 9,5 километра. Агрегатор назначил цену в размере 350 рублей, однако водитель заявил, что ему «невыгодно», и попросил клиентов отменить заказ, а после их отказа поставил им платное ожидание. Похожий случай произошел недавно с нашей читательницей Ольгой.

Подобная история произошла и в такси «Максим». Таксисту не понравилось то, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. Во время спора с ними мужчина обвинил во всем сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки.

«Все дорожает, кроме такси»: водители жалуются на низкую стоимость и отмечают низкий спрос

Таксист Артем (имя изменено) рассказал «ПМ», что работает в такси «давно» через несколько агрегаторов. По его словам, поездки «сильно» подешевели — примерно в два раза с осени. По этой причине, заявил он, таксисты включают платное ожидание и не отменяют заказ. «Таких случаев не два и не три. За утро, несильно ошибусь, будет с 50. За день еще больше».

Фото: 1MI

Водитель «Яндекс Go» Роман работает 4 года. По его словам, выручка сократилась в два раза «с позапрошлого года, как только начали вводить все запреты, делать лицензию, стать самозанятым», еще «поднялась комиссия сервиса».

Роман привел такие цифры: 15% от заказа забирает агрегатор, 2% — таксопарк, 6% — налог. Так от 200 рублей с заказа остается около 155, далее выручка уходит на бензин, а также на амортизацию: техобслуживание, запчасти и ремонт, который значительно подорожал.

Сколько получают таксисты? Что их бесит? А цены взлетят? Говорим с водителем Яндекса
Узнать подробнее

Роман заявил, что заработок за 6 часов работы сократился с 5000 до 2500 рублей, соответственно значительно снизилась и прибыль — раньше «чистыми 4000 можно было заработать», и «все растет, кроме поездок на такси».

«Тут выйти поработать с 8:00 до 14:00 и заработать 2500. Из них: обед 300, заправка 1000, амортизация автомобиля 500. Сколько по итогу получается сумма? Это я лишь среднее взял».
«Садятся четыре пассажира, цена поездки 250 рублей, выгодно думаете? Расход от увеличения массы? Еще время тратится, чтобы каждого пассажира высадить, а амортизация. Такси оно и должно быть такси, а не маршрутным автобусом по 50 рублей с человека».

Роман сказал, что клиентов стало больше, и таксистов тоже, большинство водителей — иностранцы. Однако другой водитель Ахлам (имя изменено) заявил другое — заказов стало меньше, число водителей не увеличилось.

Фото: prmira.ru

Ахлам добавил, что «давно» работает в такси и раньше стоимость заказов была «нормальной». Сильное снижение стоимости он заметил с декабря. Мужчина выполняет по 20 заказов с перерывами за 12-14 часов, и заработок, по его словам, уменьшился на пару тысяч рублей.

«Раньше можно было в аренду брать машину и таксовать, сейчас если еле отбиваешь аренду. Раньше за 20 заказов делал 7000-8000 рублей, сейчас не так — максимум 5500. Отсюда минус аренда, процент агрегатора, налог, бензин. Чистыми выходит 2000-2500, максимум 3000, если с заказами повезет. Не дай бог в ДТП попасть или колесо проколоть, вообще в минус».

Таксист Евгений сказал, что по его наблюдениям цены на такси не упали, а снизилось количество заказов.

«Не то чтобы цены упали, упал спрос. Январь–февраль всегда спрос меньше, отсюда и цены меньше. Когда спрос высокий, цены выше».

«У людей меньше денег»: что говорят агрегаторы о низких ценах на такси

Красноярцы заметили, что такси стало дешевле. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.

Мы сравнили цены по одному маршруту, но при разных спросах. Так 3 декабря в 17:00, в час пик, поездка в «Яндекс Go» от проспекта Мира, 115а до Ярыгинской набережной, 11 составляла 540 рублей. Такая стоимость в детализации цены объяснялась повышенным спросом.

21 января в 16:00 агрегатор установил за такой же маршрут цену ниже почти в три раза — 190 рублей. Причина — пониженный спрос.

Фото: prmira.ru

В «Яндексе» сообщили«ПМ» информацию о стоимости такси в новогодний период. По данным аналитиков, средний чек уменьшился до 381 рубля — на 2% по сравнению с тем же сезоном прошлого года. При этом средний чек за поездку на такси в России вырос на 8% и составил 427 рублей.

По информации статистиков, такси в Красноярске дорожает меньшими темпами, чем в других городах России. Согласно данным ЕМИСС, в начале 2023 года проезд в такси в расчете на километр пути составлял чуть выше 31 рубля в Красноярске и в целом по России. В ноябре 2024 года километр пути такси в Красноярске стоил 38,9 рубля (рост 25%), а по России — 47,9 рубля (рост 53%).

Из данных следует, что на конец 2023 года пришелся пик цен. В январе 2024 года цены сильно упали, что происходит и сейчас
Из данных следует, что на конец 2023 года пришелся пик цен. В январе 2024 года цены сильно упали, что происходит и сейчас. Фото: prmira.ru

Разная динамика цен на такси в России и Красноярске может быть вызвана разным факторами. Аналитики «Яндекса» рассказали, что в новогодний период на тарифы в Красноярске повлияли спрос и предложение.

«Такая динамика [средний чек уменьшился на 2%] свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов».

Аналитики «Яндекса» связывают снижение спроса с несколькими факторами:

  1. Этой зимой из-за теплой погоды люди предпочитают транспорту прогулки пешком.
  2. Автомобильный поток движется быстрее из-за отсутствия на дорогах льда и снега, а потому такси могут выполнить больше заказов за то же время.

«Яндекс» пообещал прокомментировать случаи отказа таксистов от «невыгодных» заказов и конфликтов с пассажирами.

В «Максиме» же указали другую причину пониженного спроса — у людей после праздников меньше денег, поэтому они меньше заказывают такси.

«В январе стоимость поездок практически соответствует декабрьским ценам (не считая последних предновогодних дней). Изменилось только одно — после зимних каникул спрос снизился, потому что у людей меньше денег. Они сильно потратились в праздники».

В «Максиме» подчеркивают, что снижение стоимости в январе — «это ежегодное сезонное явление», а «в феврале снова можно ожидать увеличения спроса и выручки у водителей».

Читайте также:
Слишком дорого: красноярцы смогут пожаловаться на цену поездки в таксиПочему так дорого: в приложении такси появилась детализация цены
#Владислав Савончик#Город#Люди#Общество#Такси#Цены#Пассажиры#Таксист#Пассажир#Таксисты#Максим#Яндекс Go
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика