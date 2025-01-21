У красноярцев нет денег: почему таксисты бунтуют и бросают клиентов

Posted 21 января, 14:47
Published 21 января, 14:47
Modified 21 января, 15:08
Updated 21 января, 15:08
В середине января такой случай произошел с сотрудниками «ПМ». Они вызвали такси в «Яндекс Go» на два адреса, протяженность маршрута составила 9,5 километра. Агрегатор назначил цену в размере 350 рублей, однако водитель заявил, что ему «невыгодно», и попросил клиентов отменить заказ, а после их отказа поставил им платное ожидание. Похожий случай произошел недавно с нашей читательницей Ольгой.
Подобная история произошла и в такси «Максим». Таксисту не понравилось то, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. Во время спора с ними мужчина обвинил во всем сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки.
Таксист Артем (имя изменено) рассказал «ПМ», что работает в такси «давно» через несколько агрегаторов. По его словам, поездки «сильно» подешевели — примерно в два раза с осени. По этой причине, заявил он, таксисты включают платное ожидание и не отменяют заказ. «Таких случаев не два и не три. За утро, несильно ошибусь, будет с 50. За день еще больше».
Водитель «Яндекс Go» Роман работает 4 года. По его словам, выручка сократилась в два раза «с позапрошлого года, как только начали вводить все запреты, делать лицензию, стать самозанятым», еще «поднялась комиссия сервиса».
Роман привел такие цифры: 15% от заказа забирает агрегатор, 2% — таксопарк, 6% — налог. Так от 200 рублей с заказа остается около 155, далее выручка уходит на бензин, а также на амортизацию: техобслуживание, запчасти и ремонт, который значительно подорожал.
Роман заявил, что заработок за 6 часов работы сократился с 5000 до 2500 рублей, соответственно значительно снизилась и прибыль — раньше «чистыми 4000 можно было заработать», и «все растет, кроме поездок на такси».
«Тут выйти поработать с 8:00 до 14:00 и заработать 2500. Из них: обед 300, заправка 1000, амортизация автомобиля 500. Сколько по итогу получается сумма? Это я лишь среднее взял».
«Садятся четыре пассажира, цена поездки 250 рублей, выгодно думаете? Расход от увеличения массы? Еще время тратится, чтобы каждого пассажира высадить, а амортизация. Такси оно и должно быть такси, а не маршрутным автобусом по 50 рублей с человека».
Роман сказал, что клиентов стало больше, и таксистов тоже, большинство водителей — иностранцы. Однако другой водитель Ахлам (имя изменено) заявил другое — заказов стало меньше, число водителей не увеличилось.
Ахлам добавил, что «давно» работает в такси и раньше стоимость заказов была «нормальной». Сильное снижение стоимости он заметил с декабря. Мужчина выполняет по 20 заказов с перерывами за 12-14 часов, и заработок, по его словам, уменьшился на пару тысяч рублей.
«Раньше можно было в аренду брать машину и таксовать, сейчас если еле отбиваешь аренду. Раньше за 20 заказов делал 7000-8000 рублей, сейчас не так — максимум 5500. Отсюда минус аренда, процент агрегатора, налог, бензин. Чистыми выходит 2000-2500, максимум 3000, если с заказами повезет. Не дай бог в ДТП попасть или колесо проколоть, вообще в минус».
Таксист Евгений сказал, что по его наблюдениям цены на такси не упали, а снизилось количество заказов.
«Не то чтобы цены упали, упал спрос. Январь–февраль всегда спрос меньше, отсюда и цены меньше. Когда спрос высокий, цены выше».
Красноярцы заметили, что такси стало дешевле. Раньше, по наблюдению корреспондента «ПМ», шкала спроса чаще всего горела оранжевым цветом, но в последнее время — зеленым. Это означает, что таксистов больше, чем клиентов — то есть предложение больше спроса.
Мы сравнили цены по одному маршруту, но при разных спросах. Так 3 декабря в 17:00, в час пик, поездка в «Яндекс Go» от проспекта Мира, 115а до Ярыгинской набережной, 11 составляла 540 рублей. Такая стоимость в детализации цены объяснялась повышенным спросом.
21 января в 16:00 агрегатор установил за такой же маршрут цену ниже почти в три раза — 190 рублей. Причина — пониженный спрос.
В «Яндексе» сообщили«ПМ» информацию о стоимости такси в новогодний период. По данным аналитиков, средний чек уменьшился до 381 рубля — на 2% по сравнению с тем же сезоном прошлого года. При этом средний чек за поездку на такси в России вырос на 8% и составил 427 рублей.
По информации статистиков, такси в Красноярске дорожает меньшими темпами, чем в других городах России. Согласно данным ЕМИСС, в начале 2023 года проезд в такси в расчете на километр пути составлял чуть выше 31 рубля в Красноярске и в целом по России. В ноябре 2024 года километр пути такси в Красноярске стоил 38,9 рубля (рост 25%), а по России — 47,9 рубля (рост 53%).
Разная динамика цен на такси в России и Красноярске может быть вызвана разным факторами. Аналитики «Яндекса» рассказали, что в новогодний период на тарифы в Красноярске повлияли спрос и предложение.
«Такая динамика [средний чек уменьшился на 2%] свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов».
Аналитики «Яндекса» связывают снижение спроса с несколькими факторами:
«Яндекс» пообещал прокомментировать случаи отказа таксистов от «невыгодных» заказов и конфликтов с пассажирами.
В «Максиме» же указали другую причину пониженного спроса — у людей после праздников меньше денег, поэтому они меньше заказывают такси.
«В январе стоимость поездок практически соответствует декабрьским ценам (не считая последних предновогодних дней). Изменилось только одно — после зимних каникул спрос снизился, потому что у людей меньше денег. Они сильно потратились в праздники».
В «Максиме» подчеркивают, что снижение стоимости в январе — «это ежегодное сезонное явление», а «в феврале снова можно ожидать увеличения спроса и выручки у водителей».