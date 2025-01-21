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Posted 21 января, 12:57

Published 21 января, 12:57

Modified 21 января, 12:59

Updated 21 января, 12:59

В Красноярске откроется новый спа-центр с бассейнами на Пограничников

В Красноярске откроется новый спа-центр с бассейнами на Пограничников

21 января 2025, 12:57
Фото: vk.com/sokol.sport.krsk.
В Красноярске откроется новый спа-центр. Он заработает в спорткомплексе «Сокол» на Пограничников

Техническое открытие запланировано на пятницу, 24 января. В комплексе сделали детский бассейн с горками и игровой зоной, бассейны для взрослых с гидромассажем и зоной отдыха.

Фото: vk.com/sokol.sport.krsk

Стоимость посещения — в будни 1700 за два часа для взрослых, 1200 для детей. В выходные дни для взрослых два часа будут стоить 2200 рублей, для детей — 1550 рублей. Есть еще билет на три часа и безлимит.

Многие красноярцы уже оказались недовольны ценами. Они пишут, что это дорого.

«Конечно недемократично семье из 5 человек: мама, папа и три ребенка отдать 7000₽. За 2 часа… Еще и ехать к черту на куличики».
«Цены космос. Семье из 4-х человек очень накладно, мы пас».
«Ого какая стоимость… В сибирских термах 1300-1400 за 3 часа и есть безлимит за 2200».
«Ужас какие цены!»
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Открытие#Бассейны#Пограничников#Спа-центр
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