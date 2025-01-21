Защитить банковские вклады: инициативы «Новых людей» изменят жизнь красноярцев

«Людям нужно дать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы предлагаем принять закон, чтобы любые решения по вкладам и накоплениям Центробанк принимал только по согласованию с Госдумой. Это будет дополнительная гарантия, что никакая заморозка не пройдёт. У Центробанка есть здравый смысл, но защитить деньги людей законом будет надёжнее», — говорит Алексей Нечаев.