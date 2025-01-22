128 рублей за километр: мэрия будет доплачивать перевозчикам за непопулярные маршруты

Posted 22 января, 11:52
Published 22 января, 11:52
Modified 22 января, 11:54
Updated 22 января, 11:54
Такое распоряжение опубликовали на сайте мэрии. В нём сказано, что субсидии нужня для возмещения затрат на невостребованных направлениях. Документ подписал первый замглавы города Алексей Шувалов.
Маршрутов, которые будут субсидировать, в городе не менее 20. Например, перевозчикам маршрутов №18, №18 с, №40, №40а будут доплачивать 70–100 рублей за километр. В списке еще есть автобусы №10, №22, №26, №64, №19, №31, №95 и троллейбусы №4, №13 и №15.
Максимальная сумма субсидирования, 128,26 рубля, у трамвайного маршрута №2.