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Posted 22 января, 11:52

Published 22 января, 11:52

Modified 22 января, 11:54

Updated 22 января, 11:54

128 рублей за километр: мэрия будет доплачивать перевозчикам за непопулярные маршруты

128 рублей за километр: мэрия будет доплачивать перевозчикам за непопулярные маршруты

22 января 2025, 11:52
Фото: 2gis.ru.
В мэрии Красноярска утвердила субсидии перевозчикам за непопулярные маршруты. Им будут доплачивать от 26 до 128 рублей за километр.

Такое распоряжение опубликовали на сайте мэрии. В нём сказано, что субсидии нужня для возмещения затрат на невостребованных направлениях. Документ подписал первый замглавы города Алексей Шувалов.

Маршрутов, которые будут субсидировать, в городе не менее 20. Например, перевозчикам маршрутов №18, №18 с, №40, №40а будут доплачивать 70–100 рублей за километр. В списке еще есть автобусы №10, №22, №26, №64, №19, №31, №95 и троллейбусы №4, №13 и №15.

Максимальная сумма субсидирования, 128,26 рубля, у трамвайного маршрута №2.

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#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Автобусы#Субсидии
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