2 красноярцев изнасиловали женщину и покалечили ребенка. Дело раскрыли через 33 года

Posted 22 января, 11:32
Published 22 января, 11:32
Modified 22 января, 11:32
Updated 22 января, 11:32
Все произошло ночью 18 февраля 1992 года. Тогда в комнату общежития на Семафорной ворвались двое мужчин с ножами.
В этот момент в помещении были 14-летний сын хозяйки комнаты, 23-летний племянник и ее подруга.
Сначала злоумышленники искали ценные вещи, однако потом они изнасиловали женщину, сломали руку подростку и хотели надругаться над парнем. Но молодой человек оказал сопротивление. После этого грабители сбежали с одеждой, продуктами и ценными вещами.
Раскрыть преступление по «горячим» следам не удалось и уголовное дело приостановили. В ноябре прошлого года правоохранители задержали в Бурятии 53-летнего обвиняемого. Другой соучастник уже скончался.
Сейчас 53-летний мужчина находится под стражей. Его обвиняют в изнасиловании, разбое и покушении на мужеложство.