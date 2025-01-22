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Posted 22 января, 11:32

Published 22 января, 11:32

Modified 22 января, 11:32

Updated 22 января, 11:32

2 красноярцев изнасиловали женщину и покалечили ребенка. Дело раскрыли через 33 года

2 красноярцев изнасиловали женщину и покалечили ребенка. Дело раскрыли через 33 года

22 января 2025, 11:32
Фото: t.me/krksledkom.
В Красноярске раскрыли преступление 33-летней давности. Один из обвиняемых уже скончался.

Все произошло ночью 18 февраля 1992 года. Тогда в комнату общежития на Семафорной ворвались двое мужчин с ножами.

В этот момент в помещении были 14-летний сын хозяйки комнаты, 23-летний племянник и ее подруга.

Сначала злоумышленники искали ценные вещи, однако потом они изнасиловали женщину, сломали руку подростку и хотели надругаться над парнем. Но молодой человек оказал сопротивление. После этого грабители сбежали с одеждой, продуктами и ценными вещами.

Раскрыть преступление по «горячим» следам не удалось и уголовное дело приостановили. В ноябре прошлого года правоохранители задержали в Бурятии 53-летнего обвиняемого. Другой соучастник уже скончался.

Сейчас 53-летний мужчина находится под стражей. Его обвиняют в изнасиловании, разбое и покушении на мужеложство.

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