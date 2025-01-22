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Posted 22 января, 08:56

Published 22 января, 08:56

Modified 22 января, 10:35

Updated 22 января, 10:35

Блогеры составили топ-9 авторских кофеен в Красноярске

Блогеры составили топ-9 авторских кофеен в Красноярске

22 января 2025, 08:56
Фото: t.me/modno15minut.
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев и авторы телеграм-канала о кофе поделились топом авторских кофеен города.

Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он написал, что попросил составить список авторов канала «Около кофе».

«Все кофейни города можно разделить на сетевые и авторские. Сетевые — это кофейные заправки для спешащих офисников и стаканчики to go для променада. Быстро и понятно. Авторские кофейни — это эксперименты со вкусом, фантазия в интерьере и желание провести здесь чуть больше, чем 15 минут», — пишет Кураев.

Вот топ авторских кофеен Красноярска. Приводим их описание без изменений:

«Культура»

Кофейня сохраняет подлинность, объединяя фрилансеров, студентов и городских жителей. Гордятся тем, что сами обжаривают кофе по особым рецептам.

Фото: t.me/modno15minut

«Черная дыра»

«Чёрная дыра» радует яркими цветами и весёлой атмосферой. Здесь найдёте сувениры на космическую тематику.

Фото: t.me/modno15minut

«Кофейная мануфактура»

Уютное заведение с панорамными окнами, завтраками и превосходным кофе. Это идеальное место как для семейных встреч, так и для романтических свиданий.

Фото: t.me/modno15minut

«Зелёная заправка»

Здесь предлагают много видов альтернативного молока, включая фундучное и кешью. Плюс полезные перекусы для занятых горожан.

Фото: t.me/modno15minut

«Фрида»

Яркий мексиканский уголок в Сибири, специализирующийся на ПП-десертах и авторских напитках. Найдёте не только клубнику в шоколаде, но и дубайский шоколад.

Фото: t.me/modno15minut

«Заодно»

Заведение на Взлётке с большими окнами, идеальное для уединения и сытных завтраков, которые доступны в течение всего дня.

Фото: t.me/modno15minut

«Горький»

Кофейня небольших размеров, что является её достоинством. Здесь звучит прекрасная музыка и можно насладиться атмосферой винтажа.

Фото: t.me/modno15minut

«Пачамама»

Уникальная кофейня с бунтарским духом. Сам владелец выращивает кофе в Колумбии и тщательно обжаривает. И как же не упомянуть горячий шоколад и какао, которые поражают своим вкусом.

Фото: t.me/modno15minut

75°Coffee

Проект, сочетающий классические и авторские напитки, кухню и вино. Каждый день проходят интересные акции.

Фото: t.me/modno15minut
  • Ранее блогер и медиаменеджер Илья Сураев поделился девятью «секретными» местами в городе для посещения и фото.
  • Сейчас к открытию готовится второй филиал кофейни Bloom Coffee, а на Взлетке уже открылась третья в городе кофейня Smith.
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