Блогеры составили топ-9 авторских кофеен в Красноярске

Posted 22 января, 08:56
Published 22 января, 08:56
Modified 22 января, 10:35
Updated 22 января, 10:35
Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он написал, что попросил составить список авторов канала «Около кофе».
«Все кофейни города можно разделить на сетевые и авторские. Сетевые — это кофейные заправки для спешащих офисников и стаканчики to go для променада. Быстро и понятно. Авторские кофейни — это эксперименты со вкусом, фантазия в интерьере и желание провести здесь чуть больше, чем 15 минут», — пишет Кураев.
Вот топ авторских кофеен Красноярска. Приводим их описание без изменений:
Кофейня сохраняет подлинность, объединяя фрилансеров, студентов и городских жителей. Гордятся тем, что сами обжаривают кофе по особым рецептам.
«Чёрная дыра» радует яркими цветами и весёлой атмосферой. Здесь найдёте сувениры на космическую тематику.
Уютное заведение с панорамными окнами, завтраками и превосходным кофе. Это идеальное место как для семейных встреч, так и для романтических свиданий.
Здесь предлагают много видов альтернативного молока, включая фундучное и кешью. Плюс полезные перекусы для занятых горожан.
Яркий мексиканский уголок в Сибири, специализирующийся на ПП-десертах и авторских напитках. Найдёте не только клубнику в шоколаде, но и дубайский шоколад.
Заведение на Взлётке с большими окнами, идеальное для уединения и сытных завтраков, которые доступны в течение всего дня.
Кофейня небольших размеров, что является её достоинством. Здесь звучит прекрасная музыка и можно насладиться атмосферой винтажа.
Уникальная кофейня с бунтарским духом. Сам владелец выращивает кофе в Колумбии и тщательно обжаривает. И как же не упомянуть горячий шоколад и какао, которые поражают своим вкусом.
Проект, сочетающий классические и авторские напитки, кухню и вино. Каждый день проходят интересные акции.