Богучанская ГЭС стала одним из главных налогоплательщиков Красноярского края

В 2024 году АО «Богучанская ГЭС» перечислило в бюджеты разных уровней 12,7 млрд рублей — это на 1,1 млрд больше, чем годом ранее. Из них 6,3 млрд ушли в федеральный бюджет, а 6,5 млрд — в бюджет Красноярского края. Всего предприятие выплатило 13 млрд рублей налогов и взносов в 2024 году.

По данным краевого правительства, БоГЭС входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона и обеспечивает около половины всех доходов краевой казны. Выплаты компании составляют 4,2% поступлений по налогу на имущество и 2,6% по налогу на прибыль. Благодаря этим средствам финансируются национальные проекты и краевые программы. Кроме налогов, в 2024 году Богучанская ГЭС вложила 9,7 млн рублей в развитие Кежемского района. Эти деньги пошли на поддержку местных инициатив — от ремонта школ и культурных объектов до создания комфортной городской среды. Фото: Богучанская ГЭС «Благодаря победе в краевом конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году, администрация города получила в 2024 году финансовую поддержку краевого бюджета на создание нового общественного пространства — сквера 2 микрорайона. Активное участие в реализации проекта приняла Богучанская ГЭС, выделив средства на оборудование зоны отдыха для детей и молодежи. Сквер стал местом для прогулок и отдыха местных жителей, что способствует укреплению общественных связей и повышению качества жизни жителей города. Богучанская ГЭС проявила заботу о горожанах, выделив средства и для приобретения и установки нового светового оборудования — оно стало настоящим украшением зимних праздников, создает волшебную атмосферу», — отметил мэр Кодинска Сергей Григоров. На 2025 год предприятие планирует продолжить поддержку района. Средства выделят на строительство детских площадок, покупку оборудования для больниц и культурных учреждений, а также на создание класса виртуальной реальности в Центре дополнительного образования.