Дети долго ходят в туалет и курят вейпы. В красноярской школе №3 закрыли уборные

Posted 22 января, 04:03
Published 22 января, 04:03
Modified 22 января, 06:36
Updated 22 января, 06:36
Родители учеников школы №3 рассказали ТВК, что 17 января в учреждении закрыли три туалета: два мужских и один женский. Как утверждают родители и учащиеся, руководство школы каждый раз озвучивает новые версии происходящего.
Некоторые винят подростков, которые курят электронные сигареты. Другие объясняют закрытие уборных действиями мальчиков, которые якобы забегают в женские уборные. Еще одна версия — дети слишком долго ходят в туалет.
«Проспекту Мира» в управлении образования рассказали, что один мужской туалет закрыли в школе в прошлую пятницу, 17 января. Выяснилось, что из-за хулиганства с туалетной бумагой в унитазах образовался засор.
«20 января по той же причине был закрыт туалет для девочек на третьем этаже. Администрация школы вызвала сантехника из обслуживающей организации. 21 января в течение дня туалеты должны заработать».
В управлении образования отмечают, что туалеты для мальчиков и девочек в школе №3 находятся на каждом этаже. Всего их шесть. В ведомстве говорят, что ученики школы часто ломают туалеты и кабинки. С начала этого учебного года из бюджета учреждения на восстановление уборных ушло более 15 тысяч рублей.
Директор школы №3 Юлия Морозова в разговоре с «ПМ» отметила, что в каждой школе происходит подобное и детей нужно приучать к бережному отношению к школьному имуществу.
«У нас есть и другие туалеты, в которые ребята могут сходить. Фотографии, которые дети разместили, это все придумано ими. Специально согнали других ребят и выставили потом. Видимо, они решили позабавиться, поиграться. Почему у меня никто не спросил о причинах закрытия туалетов, а сразу же все выложили в соцсети? Мне это непонятно. Начинают потом люди придумывать и фантазировать что-то».
Директор школы добавила, что уборные уже открыли.