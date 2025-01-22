Дети долго ходят в туалет и курят вейпы. В красноярской школе №3 закрыли уборные

В управлении образования отмечают, что туалеты для мальчиков и девочек в школе №3 находятся на каждом этаже. Всего их шесть. В ведомстве говорят, что ученики школы часто ломают туалеты и кабинки. С начала этого учебного года из бюджета учреждения на восстановление уборных ушло более 15 тысяч рублей.