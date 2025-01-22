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Posted 22 января, 04:03

Published 22 января, 04:03

Modified 22 января, 06:36

Updated 22 января, 06:36

В красноярской школе на несколько дней закрыли туалеты

Дети долго ходят в туалет и курят вейпы. В красноярской школе №3 закрыли уборные

22 января 2025, 04:03
Фото: t.me/tvknew.

В красноярской школе на несколько дней закрыли туалеты

В Красноярске в школе №3 несколько дней закрыты туалеты. Родители и ученики говорят, что руководство школы каждый раз выдвигает новую версию закрытия туалетов. «ПМ» выяснил, почему в школе не работают уборные.

Родители учеников школы №3 рассказали ТВК, что 17 января в учреждении закрыли три туалета: два мужских и один женский. Как утверждают родители и учащиеся, руководство школы каждый раз озвучивает новые версии происходящего.

Некоторые винят подростков, которые курят электронные сигареты. Другие объясняют закрытие уборных действиями мальчиков, которые якобы забегают в женские уборные. Еще одна версия — дети слишком долго ходят в туалет.

«Проспекту Мира» в управлении образования рассказали, что один мужской туалет закрыли в школе в прошлую пятницу, 17 января. Выяснилось, что из-за хулиганства с туалетной бумагой в унитазах образовался засор.

«20 января по той же причине был закрыт туалет для девочек на третьем этаже. Администрация школы вызвала сантехника из обслуживающей организации. 21 января в течение дня туалеты должны заработать».

В управлении образования отмечают, что туалеты для мальчиков и девочек в школе №3 находятся на каждом этаже. Всего их шесть. В ведомстве говорят, что ученики школы часто ломают туалеты и кабинки. С начала этого учебного года из бюджета учреждения на восстановление уборных ушло более 15 тысяч рублей.

Директор школы №3 Юлия Морозова в разговоре с «ПМ» отметила, что в каждой школе происходит подобное и детей нужно приучать к бережному отношению к школьному имуществу.

«У нас есть и другие туалеты, в которые ребята могут сходить. Фотографии, которые дети разместили, это все придумано ими. Специально согнали других ребят и выставили потом. Видимо, они решили позабавиться, поиграться. Почему у меня никто не спросил о причинах закрытия туалетов, а сразу же все выложили в соцсети? Мне это непонятно. Начинают потом люди придумывать и фантазировать что-то».

Директор школы добавила, что уборные уже открыли.

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