Дети красноярских угольщиков и энергетиков побывали в одном из лучших санаториев РФ

Оздоровительная программа для детей Сибири и Дальнего Востока действует с 2009 года. За это время более 2 тысяч ребятишек с различными диагнозами, среди которых как дети сотрудников СУЭК и СГК, так и подопечные социальных учреждений, смогли поправить здоровье благодаря уникальным клиническим методикам и современному медицинскому оборудованию «Полян». С 2024 года программа оздоровления реализуется при поддержке Фонда Мельниченко. В этом сезоне отдохнуть и оздоровится в одном из лучших санаториев страны смогли более 120 ребят.