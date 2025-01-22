Дети красноярских угольщиков и энергетиков побывали в одном из лучших санаториев РФ

Posted 22 января, 04:37
Published 22 января, 04:37
Modified 22 января, 04:39
Updated 22 января, 04:39
В «Полянах» можно не только отдохнуть и пройти профилактический курс, но и получить индивидуальную программу при заболеваниях кожи, органов дыхания, зрения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Для оздоровления здесь созданы все условия — зал лечебной физкультуры, ингаляторий, бассейн, нейросенсорная комната, кабинеты кедро-, гало- и бальнеотерапии и др.
Дочь водителя автотракторного цеха Березовского разреза Евгения Неволина Светлана впервые так далеко уезжала без родителей.
«Немного переживали, но по звонкам было понятно — ребенку очень там нравится. Для нас с супругой самое главное, что дочь приехала счастливой. А у нее теперь мечта — еще раз побывать в этом санатории», — сказал папа Светы Евгений Валерьевич.
«Мама, если можно, отправь меня еще раз в „Поляны“!» — с такими словами вернулся из поездки и девятилетний Влад Харлашин из Назарово. Такое желание объяснимо — для ребят здесь организуют развлекательную программу: творческие мастер-классы, интенсивы, нейропсихологические тренировки. В этом году для детей проводили Профориентационный квест и Профквиз.
«Скучать по дому было некогда, потому что каждый день были новые эмоции. Особенно запомнилась поездка на шоу „Щелкунчик. Королевство летучих мышей“ — ярко и масштабно! Я, как родитель, очень рада, что ребенок получил консультацию от специалистов, прошел курс оздоровительных процедур — врачи уже отметили положительную динамику по нашей проблеме, и это прекрасно! Главное, чтобы дети были здоровы и счастливы», — рассказывает о впечатлениях Влада его мама, заместитель начальника участка по грузовой работе Бородинского погрузочно-транспортного управления (ПТУ) Юлия Харлашина.
Дочь Ольги Бочаровой, аппаратчика химводоочистки Красноярской ГРЭС-2 побывала в «Полянах» впервые:
«Марине очень понравилась поездка, привезла массу впечатлений. В санаторий мы попали по медицинским показаниям. Дочь впечатлил не только оздоровительный центр, он красивый и уютный, но и персонал, который там работает. Врачи компетентные, внимательные и отзывчивые. Досуговая программа тоже была очень насыщенной. Музыкальные вечера, совместные театральные постановки и шуточные номера сдружили ребят. Они до сих пор общаются и созваниваются по телефону. Если будет возможность, то с удовольствием еще раз поедем в этот санаторий».
В нынешнем сезоне оздоровление проходили не только дети с медицинскими показаниями, но и ребята, прошедшие отбор на основе конкурса мотивационных презентаций. Одной из лучших стала презентация Дарьи Банцеевой из г. Бородино, дочки машиниста электровоза Бородинского ПТУ Федора Банцеева.
«Я в ней рассказала о папиной работе и что в СУЭК все как одна большая семья — работают вместе, вместе отмечают праздники, радуются успехам друг друга. Я очень впечатлена поездкой — столько новых друзей появилось из разных уголков страны, со всеми поддерживаем связь, поздравляли друг друга с праздниками. Всем рекомендую хотя бы раз побывать в „Полянах“», — отметила Дарья.
Оздоровительная программа для детей Сибири и Дальнего Востока действует с 2009 года. За это время более 2 тысяч ребятишек с различными диагнозами, среди которых как дети сотрудников СУЭК и СГК, так и подопечные социальных учреждений, смогли поправить здоровье благодаря уникальным клиническим методикам и современному медицинскому оборудованию «Полян». С 2024 года программа оздоровления реализуется при поддержке Фонда Мельниченко. В этом сезоне отдохнуть и оздоровится в одном из лучших санаториев страны смогли более 120 ребят.