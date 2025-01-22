Достаем обратно пуховики. В Красноярске завтра резко похолодает

Posted 22 января, 06:57
Published 22 января, 06:57
Modified 22 января, 07:00
Updated 22 января, 07:00
Как предупредили в Среднесибирском УГМС, в центральных и южных районах края 23 января ожидаются резкие изменения погоды: резкое понижение температуры, очень сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с, снег и метель.
В Красноярске УГМС прогнозирует 23 января небольшой снег и понижение температуры днем до –10 градусов. При этом сервис «Яндекс Погода» обещает в Красноярске температуру до –11 днем и до –18 ночью.
В пятницу, 24 января, будет еще холоднее: и днем, и ночью обещают до –20. Будет идти снег.