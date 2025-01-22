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Posted 22 января, 06:57

Published 22 января, 06:57

Modified 22 января, 07:00

Updated 22 января, 07:00

В Красноярске резко похолодает до –20

Достаем обратно пуховики. В Красноярске завтра резко похолодает

22 января 2025, 06:57
Фото: prmira.ru.

В Красноярске резко похолодает до –20

В Красноярске в четверг, 23 января, резко похолодает. Синоптики прогнозируют до –18…–20 градусов.

Как предупредили в Среднесибирском УГМС, в центральных и южных районах края 23 января ожидаются резкие изменения погоды: резкое понижение температуры, очень сильный западный ветер — порывы 15-20 м/с, снег и метель.

В Красноярске УГМС прогнозирует 23 января небольшой снег и понижение температуры днем до –10 градусов. При этом сервис «Яндекс Погода» обещает в Красноярске температуру до –11 днем и до –18 ночью.

Фото: yandex.ru/pogoda

В пятницу, 24 января, будет еще холоднее: и днем, и ночью обещают до –20. Будет идти снег.

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