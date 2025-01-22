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Posted 22 января, 13:57

Published 22 января, 13:57

Modified 22 января, 13:59

Updated 22 января, 13:59

Ефимов рассказал, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят при помощи двух ТПМК

Ефимов рассказал, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят при помощи двух ТПМК

22 января 2025, 13:57
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщил, что для прокладки тоннелей между станциями «Щёлковская» и «Гольяново» на Арбатско-Покровской линии московской подземки будут использованы два тоннелепроходческих комплекса диаметром шесть метров

Представитель столичной власти уточнил, что всего будут построены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щёлковская» на Уральской улице до «Гольянова» на Уссурийской улице. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.

Для проведения данных работ были выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». «Анастасия» уже использовалась при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на некоторых участках Большого кольца. Комплекс «Лия» также работал на БКЛ и других линиях столичной подземки.

После того, как тоннели будут проложены, планируются засыпка монтажной камеры и благоустройство прилегающей территории. В районе будет создана новая аллея с зелеными насаждениями для отдыха граждан. По словам Василия Десяткова, руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, данный проект позволит улучшить транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и на 25 процентов снизить нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работы по реконструкции в вестибюлях станций «Физтех» и «Каширская» завершены.

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