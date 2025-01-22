Ефимов рассказал, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят при помощи двух ТПМК

После того, как тоннели будут проложены, планируются засыпка монтажной камеры и благоустройство прилегающей территории. В районе будет создана новая аллея с зелеными насаждениями для отдыха граждан. По словам Василия Десяткова, руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, данный проект позволит улучшить транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и на 25 процентов снизить нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская».