Ефимов рассказал, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят при помощи двух ТПМК

Posted 22 января, 13:57
Published 22 января, 13:57
Modified 22 января, 13:59
Updated 22 января, 13:59
Представитель столичной власти уточнил, что всего будут построены два однопутных тоннеля длиной около 1,7 километра — от монтажной камеры за тупиками станции «Щёлковская» на Уральской улице до «Гольянова» на Уссурийской улице. Об этом пишет портал stroi.mos.ru.
Для проведения данных работ были выбраны комплексы «Анастасия» и «Лия». «Анастасия» уже использовалась при строительстве Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской линий, а также на некоторых участках Большого кольца. Комплекс «Лия» также работал на БКЛ и других линиях столичной подземки.
После того, как тоннели будут проложены, планируются засыпка монтажной камеры и благоустройство прилегающей территории. В районе будет создана новая аллея с зелеными насаждениями для отдыха граждан. По словам Василия Десяткова, руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, данный проект позволит улучшить транспортную доступность для 160 тысяч жителей Гольянова и на 25 процентов снизить нагрузку на Щёлковское шоссе и станцию «Щёлковская».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работы по реконструкции в вестибюлях станций «Физтех» и «Каширская» завершены.