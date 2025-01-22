Экс-главе краевой ГАИ Андрею Сиротинину предъявили обвинение в получении взяток

Кроме того, другого знакомого экс-начальника ГАИ привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Однако Сиротинин, считает следствие, поручил подчиненным уничтожить указанные требования. Сейчас Андрей Сиротинин находится под стражей. Ему предъявили обвинение.