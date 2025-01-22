Экс-главе краевой ГАИ Андрею Сиротинину предъявили обвинение в получении взяток

Posted 22 января, 08:42
Published 22 января, 08:42
Modified 22 января, 09:05
Updated 22 января, 09:05
По версии следователей, с февраля по октябрь 2024 года Сиротинин вместе с подчиненным получили от двух красноярцев 925 тысяч рублей за присвоение 9 автомобилям конкретных госномеров.
Следствие также считает, что весной прошлого года экс-глава краевого ГАИ дал указание подчиненным обеспечить успешную сдачу теории для жителя Красноярска. Красноярец, в свою очередь, бесплатно сделал ремонт в одной из квартир Сиротинина.
Кроме того, другого знакомого экс-начальника ГАИ привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Однако Сиротинин, считает следствие, поручил подчиненным уничтожить указанные требования. Сейчас Андрей Сиротинин находится под стражей. Ему предъявили обвинение.
Как рассказали «ПМ» в региональном Следкоме, экс-глава краевого ГАИ частично признал свою вину в превышении должностных полномочий.
«При этом он признал вину лишь частично, не по всем доводам следствия. По взятке Сиротинин вину не признал».
В СК отмечают, что соучастником во взяточничестве оказался экс-начальник отдела оперативного управления и подготовки информации ГИБДД Красноярского края. Он находится под арестом.