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Posted 22 января, 08:42

Published 22 января, 08:42

Modified 22 января, 09:05

Updated 22 января, 09:05

Экс-главе краевой ГАИ Андрею Сиротинину предъявили обвинение в получении взяток

Экс-главе краевой ГАИ Андрею Сиротинину предъявили обвинение в получении взяток

22 января 2025, 08:42
Бывшему начальнику ГИБДД Красноярского края Андрею Сиротинину предъявили обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следователей, с февраля по октябрь 2024 года Сиротинин вместе с подчиненным получили от двух красноярцев 925 тысяч рублей за присвоение 9 автомобилям конкретных госномеров.

Следствие также считает, что весной прошлого года экс-глава краевого ГАИ дал указание подчиненным обеспечить успешную сдачу теории для жителя Красноярска. Красноярец, в свою очередь, бесплатно сделал ремонт в одной из квартир Сиротинина.

Кроме того, другого знакомого экс-начальника ГАИ привлеки к ответственности за тонировку и потребовали ее удалить. Однако Сиротинин, считает следствие, поручил подчиненным уничтожить указанные требования. Сейчас Андрей Сиротинин находится под стражей. Ему предъявили обвинение.

Видео: t.me/krksledkom.

Как рассказали «ПМ» в региональном Следкоме, экс-глава краевого ГАИ частично признал свою вину в превышении должностных полномочий.

«При этом он признал вину лишь частично, не по всем доводам следствия. По взятке Сиротинин вину не признал».

В СК отмечают, что соучастником во взяточничестве оказался экс-начальник отдела оперативного управления и подготовки информации ГИБДД Красноярского края. Он находится под арестом.

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