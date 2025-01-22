Энергетики перевыполнили программу ремонтов теплосетей в Красноярске

Кроме того, по новым коммуникациям дополнительная тепловая энергия пришла в разные районы города, обеспечив потенциал для подключения новостроек и развития Красноярска. Выполнение программы модернизации теплосетевого хозяйства Красноярска стало возможным благодаря принятию долгосрочного тарифа и созданию условий для инвестирования в теплоэнергетику. Напомним, до 2032 года СГК направит на эти цели 18 млрд рублей.