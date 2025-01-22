Энергетики перевыполнили программу ремонтов теплосетей в Красноярске

Posted 22 января, 10:21
Published 22 января, 10:21
Modified 22 января, 10:23
Updated 22 января, 10:23
За пять лет обновления системы теплоснабжения города общий объем переложенных коммуникаций превысил 250 км. В текущем году компания намерена не снижать планку.
В 2025 году энергетики теплосетевого подразделения СГК в Красноярске планируют обновить 54 км трубопроводов на 157 участках. При этом работы коснутся преимущественно внутриквартальных теплосетей, расположенных во дворах и проездах к ним.
«Мы хорошо поработали на магистральных теплосетях большого диаметра, заменив многие проблемные участки. И достаточно ровно прошли отопительный сезон в прошлом году. Отсутствие крупных аварий с отключениями тепла — главный результат нашей работы. Теперь передвигаемся во дворы на внутриквартальные сети», — рассказал о планах генеральный директор АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Олег Бубновский.
Для удобства жителей на время ремонтных работ специалисты СГК сформируют временные схемы теплоснабжения. Таким образом, снабжение отоплением и горячей водой сохранится.
Надежно укрепляя систему теплоснабжения, масштабная программа обновления теплосетей позволила также заместить 34 неэффективных котельных в столице края, снизив общую нагрузку на городской воздух.
Кроме того, по новым коммуникациям дополнительная тепловая энергия пришла в разные районы города, обеспечив потенциал для подключения новостроек и развития Красноярска. Выполнение программы модернизации теплосетевого хозяйства Красноярска стало возможным благодаря принятию долгосрочного тарифа и созданию условий для инвестирования в теплоэнергетику. Напомним, до 2032 года СГК направит на эти цели 18 млрд рублей.