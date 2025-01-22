Это ненормально: в Красноярске в январе тепло, как в Сочи

Posted 22 января, 07:04
Published 22 января, 07:04
Modified 22 января, 08:21
Updated 22 января, 08:21
По данным Среднесибирского УГМС, сегодня, 22 января, в Красноярске температура воздуха составляет +5,6 градуса. Для сравнения: сервис gismeteo показывает, что сейчас в Сочи по ощущениям +7. При этом в предыдущие дни в южном городе в ночные и дневные часы было около +4…+6 градусов.
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «ПМ» заявил, что сегодняшний день может стать одним из самых теплых в Красноярске за всю историю метеонаблюдений.
«Есть вероятность, что сегодня будут перекрыты какие-то температурные рекорды. Однако уже завтра придет мороз, приближенный к январским температурам».
Синоптик отмечает, что оттепель и такие резкие перепады температур в январе — это ненормальная ситуация для Красноярска.
«Естественно, что это нетипичная ситуация. Такая сейчас природа и никуда от нее не денешься».