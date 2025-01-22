Это ненормально: в Красноярске в январе тепло, как в Сочи

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня, 22 января, в Красноярске температура воздуха составляет +5,6 градуса. Для сравнения: сервис gismeteo показывает, что сейчас в Сочи по ощущениям +7. При этом в предыдущие дни в южном городе в ночные и дневные часы было около +4…+6 градусов.