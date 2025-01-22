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Posted 22 января, 07:04

Published 22 января, 07:04

Modified 22 января, 08:21

Updated 22 января, 08:21

Это ненормально: в Красноярске в январе тепло, как в Сочи

Это ненормально: в Красноярске в январе тепло, как в Сочи

22 января 2025, 07:04
Фото: prmira.ru.
22 января может стать одним из самых теплых дней за всю историю Красноярска. «ПМ» спросил синоптика Дмитрия Ульянова, нормально ли это?

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня, 22 января, в Красноярске температура воздуха составляет +5,6 градуса. Для сравнения: сервис gismeteo показывает, что сейчас в Сочи по ощущениям +7. При этом в предыдущие дни в южном городе в ночные и дневные часы было около +4…+6 градусов.

Фото: gismeteo.ru

Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов в разговоре с «ПМ» заявил, что сегодняшний день может стать одним из самых теплых в Красноярске за всю историю метеонаблюдений.

«Есть вероятность, что сегодня будут перекрыты какие-то температурные рекорды. Однако уже завтра придет мороз, приближенный к январским температурам».

Синоптик отмечает, что оттепель и такие резкие перепады температур в январе — это ненормальная ситуация для Красноярска.

«Естественно, что это нетипичная ситуация. Такая сейчас природа и никуда от нее не денешься».
  • Ранее синоптик Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», почему в Красноярск в январе приходит оттепель, и объяснил возникновение температурных качелей.
  • До этого мы писали, что в Красноярске в середине января зацвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.
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