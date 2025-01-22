Из-за тепла в Красноярске продолжают таять и закрываться катки и горки

Posted 22 января, 07:57
Published 22 января, 07:57
Modified 22 января, 14:10
Updated 22 января, 14:10
Сейчас закрыты горки в Советском и Свердловском районах. В Центральном районе не работает горка в сквере Чернышевского, в Октябрьском районе закрыта горка в сквере Серебряный, а в Кировском районе не работает горка в сквере Энтузиастов.
Закрыли и ледовый городок на острове Татышев.
«На сегодня ледовый городок в Татышев-парке закрывается — оценим состояние горок, скульптур и сообщим о работе в ближайшие дни», — написали в соцсетях острова.
Как заявляют в администрации, горки откроются, когда в городе будут отрицательные температуры. Это может случиться уже завтра — в Красноярске 23 января резко похолодает.
Из-за потепления закрываются и катки. 22 января не работает каток на острове Татышев. Каток на Стрелке закрыт на дневные сеансы:
«На улице весенняя погода и солнечно, приняли решение закрыть каток на дневные сеансы. Об открытие сообщим здесь, следите за новостями». — пишут в соцсетях катка.
Как уточнили «ПМ», из-за погодных условии закрыли и каток на стадионе «Рассвет».
Еще из-за потепления на Центральной набережной огородили ледовые композиции.
Часть из них в ближайшее время начнут демонтировать. Коснется это картинной галереи и ледовых украшений возле капитанского клуба