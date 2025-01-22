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Posted 22 января, 07:57

Published 22 января, 07:57

Modified 22 января, 14:10

Updated 22 января, 14:10

Из-за тепла в Красноярске продолжают таять и закрываться катки и горки

Из-за тепла в Красноярске продолжают таять и закрываться катки и горки

22 января 2025, 07:57
Фото: t.me/okt_raion_krsk.
В Красноярске сегодня, 22 января, температура достигла +3 градусов. Из-за этого закрылись ледовые городки и катки — рассказываем, какие.

Сейчас закрыты горки в Советском и Свердловском районах. В Центральном районе не работает горка в сквере Чернышевского, в Октябрьском районе закрыта горка в сквере Серебряный, а в Кировском районе не работает горка в сквере Энтузиастов.

Закрыли и ледовый городок на острове Татышев.

«На сегодня ледовый городок в Татышев-парке закрывается — оценим состояние горок, скульптур и сообщим о работе в ближайшие дни», — написали в соцсетях острова.
Фото: t.me/tatyshev_park

Как заявляют в администрации, горки откроются, когда в городе будут отрицательные температуры. Это может случиться уже завтра — в Красноярске 23 января резко похолодает.

Из-за потепления закрываются и катки. 22 января не работает каток на острове Татышев. Каток на Стрелке закрыт на дневные сеансы:

«На улице весенняя погода и солнечно, приняли решение закрыть каток на дневные сеансы. Об открытие сообщим здесь, следите за новостями». — пишут в соцсетях катка.
Видео: t.me/krasgorpark.

Как уточнили «ПМ», из-за погодных условии закрыли и каток на стадионе «Рассвет».

Еще из-за потепления на Центральной набережной огородили ледовые композиции.

Фото: t.me/krasgorpark

Часть из них в ближайшее время начнут демонтировать. Коснется это картинной галереи и ледовых украшений возле капитанского клуба

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