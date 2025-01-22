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Posted 22 января, 06:10

Published 22 января, 06:10

Modified 22 января, 06:12

Updated 22 января, 06:12

Кому в Красноярске и крае предлагают зарплаты до 300 тысяч? Вот топ специальностей

Кому в Красноярске и крае предлагают зарплаты до 300 тысяч? Вот топ специальностей

22 января 2025, 06:10
Фото: 1MI.
В агентстве труда и занятости населения Красноярского края рассказали о пяти самых востребованных профессиях сейчас. Специалистам предлагают зарплаты в 150-300 тысяч рублей.

Лидером по числу вакансий является специальность водитель — им предлагают зарплаты около 150 тысяч рублей. Однако есть предложения, где указывают вдвое больше — например, на Таймыре водителям грузовиков на вахте предлагают от 300 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности слесари — им обещают зарплаты до 198 тысяч рублей. На третьем месте оказались электромонтеры — они, по обещаниям работодателей, могут зарабатывать до 204 тысяч рублей.

Четвертое место занимают сварщики с предлагаемой зарплатой в 120 тысяч. Замыкает топ-5 востребованных профессий в крае маляр — им предлагают до 115 тысяч рублей.

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