Кому в Красноярске и крае предлагают зарплаты до 300 тысяч? Вот топ специальностей

Posted 22 января, 06:10
Published 22 января, 06:10
Modified 22 января, 06:12
Updated 22 января, 06:12
Лидером по числу вакансий является специальность водитель — им предлагают зарплаты около 150 тысяч рублей. Однако есть предложения, где указывают вдвое больше — например, на Таймыре водителям грузовиков на вахте предлагают от 300 тысяч рублей.
На втором месте по востребованности слесари — им обещают зарплаты до 198 тысяч рублей. На третьем месте оказались электромонтеры — они, по обещаниям работодателей, могут зарабатывать до 204 тысяч рублей.
Четвертое место занимают сварщики с предлагаемой зарплатой в 120 тысяч. Замыкает топ-5 востребованных профессий в крае маляр — им предлагают до 115 тысяч рублей.