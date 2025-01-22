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Posted 22 января, 05:03

Published 22 января, 05:03

Modified 22 января, 05:09

Updated 22 января, 05:09

В Красноярске из канализации достали 700-килограммового мусорного монстра

В Красноярске из канализации достали 700-килограммового мусорного монстра

22 января 2025, 05:03
Фото: t.me/kraskom.
В Красноярске коммунальщики выловили из канализации груду мусора. «Монстр» весил больше 700 килограммов.

Как рассказали в «КрасКоме», «мусорную гирлянду» выловили из приемного резервуара канализационно-насосной станции (КНС) на Семафорной. Через этот коллектор проходит 90% воды, использованной жителями правого берега.

Фото: t.me/kraskom
Видео: t.me/kraskom.

По словам коммунальщиков, специалисты несколько часов доставали 700-килограммового мусорного монстра из влажных салфеток, средств личной гигиены и тряпок.

С начала 2025 года коммунальщики достали из канализаций почти 200 кубометров твердого бытового мусора, который красноярцы смыли в унитаз.

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