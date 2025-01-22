В Красноярске из канализации достали 700-килограммового мусорного монстра

Posted 22 января, 05:03
Published 22 января, 05:03
Modified 22 января, 05:09
Updated 22 января, 05:09
Как рассказали в «КрасКоме», «мусорную гирлянду» выловили из приемного резервуара канализационно-насосной станции (КНС) на Семафорной. Через этот коллектор проходит 90% воды, использованной жителями правого берега.
По словам коммунальщиков, специалисты несколько часов доставали 700-килограммового мусорного монстра из влажных салфеток, средств личной гигиены и тряпок.
С начала 2025 года коммунальщики достали из канализаций почти 200 кубометров твердого бытового мусора, который красноярцы смыли в унитаз.