Оказались в огненной ловушке: 76 человек погибли при пожаре в элитном отеле в Турции

Posted 22 января, 01:48
Published 22 января, 01:48
Modified 22 января, 01:49
Updated 22 января, 01:49
Все произошло в ночь на 21 января. Как сообщают турецкие власти, пожар вспыхнул на ресторанном этаже. Один из пострадавших рассказал, что вовремя несработавшая пожарная сигнализация и отсутствие пожарной лестницы привели к тому, что постояльцы оказались в ловушке.
В итоге при пожаре в отеле погибли 76 человек и больше 50 пострадали. Посольство Турции в РФ сообщило «Газете.ru», что сведений о пострадавших или погибших россиянах им не поступало.
Министр культуры и туризма Нури Эрсой заявил, что в прошлом году специалисты проверяли гостиницу и якобы не нашли никаких нарушений.
Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что в рамках расследования пожара задержаны 9 человек, включая владельца отеля. 22 января в Турции объявили национальный траур.