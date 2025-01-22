Оказались в огненной ловушке: 76 человек погибли при пожаре в элитном отеле в Турции

Все произошло в ночь на 21 января. Как сообщают турецкие власти, пожар вспыхнул на ресторанном этаже. Один из пострадавших рассказал, что вовремя несработавшая пожарная сигнализация и отсутствие пожарной лестницы привели к тому, что постояльцы оказались в ловушке.