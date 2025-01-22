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Posted 22 января, 01:48

Published 22 января, 01:48

Modified 22 января, 01:49

Updated 22 января, 01:49

76 человек заживо сгорели в элитном отеле в Турции

Оказались в огненной ловушке: 76 человек погибли при пожаре в элитном отеле в Турции

22 января 2025, 01:48
Фото: ТАСС/Reuters/Anadolu Agency.

76 человек заживо сгорели в элитном отеле в Турции

В Турции на горнолыжном курорте Карталкая сгорел отель Grand Kartal. На момент возгорания в здании было больше 200 человек.

Все произошло в ночь на 21 января. Как сообщают турецкие власти, пожар вспыхнул на ресторанном этаже. Один из пострадавших рассказал, что вовремя несработавшая пожарная сигнализация и отсутствие пожарной лестницы привели к тому, что постояльцы оказались в ловушке.

В итоге при пожаре в отеле погибли 76 человек и больше 50 пострадали. Посольство Турции в РФ сообщило «Газете.ru», что сведений о пострадавших или погибших россиянах им не поступало.

Министр культуры и туризма Нури Эрсой заявил, что в прошлом году специалисты проверяли гостиницу и якобы не нашли никаких нарушений.

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что в рамках расследования пожара задержаны 9 человек, включая владельца отеля. 22 января в Турции объявили национальный траур.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Пожар#Турция#Отель
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