По делу о краже песка на 2 миллиарда задержали красноярского миллионера и майнера

По версии следствия, в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года преступная группа — в неё входил и Скрипальщиков — без лицензии добывала на двух участках около Березовки песчано-гравийную смесь. В результате похитили более трех миллионов кубометров песка на сумму два миллиарда рублей.