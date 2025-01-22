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Posted 22 января, 12:46

Published 22 января, 12:46

Modified 22 января, 12:48

Updated 22 января, 12:48

По делу о краже песка на 2 миллиарда задержали красноярского миллионера и майнера

По делу о краже песка на 2 миллиарда задержали красноярского миллионера и майнера

22 января 2025, 12:46
Фото: СК Красноярского края.
В Красноярске по делу о краже песка на два миллиарда рублей задержали бизнесмена и майнера Романа Скрипальщикова.

По версии следствия, в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года преступная группа — в неё входил и Скрипальщиков — без лицензии добывала на двух участках около Березовки песчано-гравийную смесь. В результате похитили более трех миллионов кубометров песка на сумму два миллиарда рублей.

Видео: СК Красноярского края.

По материалам УФСБ возбудили уголовное дело о хищении полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).

Видео: СК Красноярского края.

Скрипальщикова задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

В декабре 2024 года сообщалось о первом задержанном по этому делу — директоре добывающей компании «Тон» Евгении Качкаеве. Сейчас он в СИЗО.

По данным из сервиса «Спарк», на Романа Скрипальщикова записано больше десятка компаний. Более известной из всех является фирма ПК «ДСУ» — один из подрядчиков мэрии Красноярска по дорожным и строительным работам.

Летом 2024 года группа компаний «Лиард» Скрипальщикова купила часть муниципальной котельной в Дивногорске и постаивла в ней майнинговое оборудование. Против фирмы в итоге возбудили административное дело.

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