По делу о краже песка на 2 миллиарда задержали красноярского миллионера и майнера

Posted 22 января, 12:46
Published 22 января, 12:46
Modified 22 января, 12:48
Updated 22 января, 12:48
По версии следствия, в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года преступная группа — в неё входил и Скрипальщиков — без лицензии добывала на двух участках около Березовки песчано-гравийную смесь. В результате похитили более трех миллионов кубометров песка на сумму два миллиарда рублей.
По материалам УФСБ возбудили уголовное дело о хищении полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ).
Скрипальщикова задержали и отправили в СИЗО на два месяца.
В декабре 2024 года сообщалось о первом задержанном по этому делу — директоре добывающей компании «Тон» Евгении Качкаеве. Сейчас он в СИЗО.
По данным из сервиса «Спарк», на Романа Скрипальщикова записано больше десятка компаний. Более известной из всех является фирма ПК «ДСУ» — один из подрядчиков мэрии Красноярска по дорожным и строительным работам.
Летом 2024 года группа компаний «Лиард» Скрипальщикова купила часть муниципальной котельной в Дивногорске и постаивла в ней майнинговое оборудование. Против фирмы в итоге возбудили административное дело.