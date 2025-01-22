prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 11:16

Published 22 января, 11:16

Modified 22 января, 11:34

Updated 22 января, 11:34

Почему в Красноярске так сильно подорожали овощи? Поговорили с магазинами

Почему в Красноярске так сильно подорожали овощи? Поговорили с магазинами

22 января 2025, 11:16
Фото: 1MI.
По данным статистиков, овощи в Красноярске резко подорожали: огурцы на 25%, капуста на 62%, помидоры на 13%. «Проспект Мира» посмотрел, сколько стоят овощи в магазинах Красноярска сейчас и поговорил с магазинами о причинах роста цен.

Как изменились цены на овощи?

По данным Красноярскстата, в конце декабря 2023 года огурцы стоили 255,8 рубля за килограмм, в конце декабря 2024 года — 277,92 рубля за килограмм, а в середине января 2025 года — уже 321,34 рубля. Они подорожали на 25,62%.

Помидоры в конце декабря 2023 года стоили 290,84 рубля за килограмм, в конце декабря 2024 года — 306,22 рубля, а в январе 2025 года — 330,49. Тут рост на 13,63%.

Белокочанная капуста выросла с 30,04 рублей в конце декабря 2023 года до 48,73 рубля в середине января 2025 года или на 62,22%.

Сколько сейчас стоят огурцы, помидоры и капуста в магазинах?

В магазине «Командор» сейчас можно купить огурцы за 259,9 рубля или за 399,9 рубля за килограмм. Есть в продаже огурцы поштучно — за 109,9 рубля или за 269,9 рубля.

Фото: kuper.ru

Помидоры стоят в диапазоне от 249,9 до 329,9 рубля за килограмм. Капуста продается за 89,9 рубля — это цена за кочан в 1,5 килограмма.

Фото: kuper.ru

В магазине «Красный Яр» цены практически такие же. Огурцы стоят 259,9 рубля за килограмм, есть упаковки по 200 граммов за 109,9 рубля и по 450 граммов за 249,9 рубля. Капуста стоит 99,9 рубля за кочан в два килограмма ли 89,9 рубля со скидкой.

Фото: kuper.ru

Цена за килограмм помидоров варьируется от 239,9 рубля до 399,9 рубля в зависимости от сорта.

Фото: kuper.ru

В «Ленте» килограмм огурцов можно купить за 357,8 рубля. Есть упаковка в 600 граммов за 275,9 рубля и огурцы поштучно за 157,9 рубля.

Фото: kuper.ru

Килограмм помидоров обойдется в 315,7 рубля, или можно купить упаковку в 450 граммов за 236,9 рубля. Двухкилограммовый кочан капусты стоит 122,1 рубля.

Фото: kuper.ru

Почему цены на овощи так выросли?

В компании «Командор» рассказали «Проспекту Мира», что подорожание овощей — это обычное сезонное явление, которое происходит ежегодно.

«В зимний период рост цен на овощи обусловлен увеличением затрат на обслуживание теплиц, таких как освещение и отопление. Также свою роль играет удорожание логистики, что дополнительно сказывается на стоимости овощей».

PR-директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Таисия Голубева отметила, что в начале года цены практически на все продукты показывают наиболее активный тренд роста.

«Это типичный рыночный механизм: в четвертом квартале инфляция замедляется и за счет повышенного потребительского спроса и за счет сдерживания цен крупными ритейлерами».

По словам Голубевой, в начале года особенно остро на цены влияет фактор сезонности, особенно на фрукты и овощи.

«В бОльшей мере даже на овощи, потому что, во-первых, зимой огурцы и помидоры дают весьма скудный урожай даже в теплицах. Прибавьте к этому затраты на обслуживание самих теплиц в период, когда на улице минусовые температуры. Во-вторых, припасенные осенью местные столовые овощи — картофель, морковь, свёкла — постепенно заканчиваются и на первый план уже выходит даже не вопрос цены, а вопрос их наличия на полке. Тогда мы начинаем привозить их для покупателя из других стран, что тоже отражается на цене продукта».

На цену привезенных из-за границы фруктов и овощей влияют курс валюты и затраты на логистику.

Фото: 1MI

Предпринимательница из Канска и владелица овощного магазина поделилась с «ПМ», что выросли цены не только на помидоры, огурцы и капусту. Подорожал еще и картофель с морковью.

«Картошка и морковь подорожали, потому что был неурожай. Сейчас она в Канске стоит 65 рублей за килограмм. Будет дороже, потому что картошки мало. Люди приходят и говорят, что долго она не хранится картошка и гниет в подпольях. Моркови, по рассказам людей, гнила на грядках».

По словам предпринимательницы, овощи, которые выращивают в теплицах, подорожали из-за роста цен на электроэнергию. Помидоры, которые привозят из Ташкента, стали дороже из-за повышения цен на бензин.

Читайте также:
В Красноярске снова подорожали шаурма и денер. Смотрим на сколькоЦены и тарифы: что и как подорожает в 2025 году в КрасноярскеВ Красноярске начали продавать необычный китайский виноград. Где и за сколько?Красноярские рестораны планируют поднять цены в 2025 году. На сколько?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Цены#Овощи#Рост цен#Высокие цены
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика