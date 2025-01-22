Почему в Красноярске так сильно подорожали овощи? Поговорили с магазинами

В магазине «Красный Яр» цены практически такие же. Огурцы стоят 259,9 рубля за килограмм, есть упаковки по 200 граммов за 109,9 рубля и по 450 граммов за 249,9 рубля. Капуста стоит 99,9 рубля за кочан в два килограмма ли 89,9 рубля со скидкой.