Почему в Красноярске так сильно подорожали овощи? Поговорили с магазинами

Posted 22 января, 11:16
Published 22 января, 11:16
Modified 22 января, 11:34
Updated 22 января, 11:34
По данным Красноярскстата, в конце декабря 2023 года огурцы стоили 255,8 рубля за килограмм, в конце декабря 2024 года — 277,92 рубля за килограмм, а в середине января 2025 года — уже 321,34 рубля. Они подорожали на 25,62%.
Помидоры в конце декабря 2023 года стоили 290,84 рубля за килограмм, в конце декабря 2024 года — 306,22 рубля, а в январе 2025 года — 330,49. Тут рост на 13,63%.
Белокочанная капуста выросла с 30,04 рублей в конце декабря 2023 года до 48,73 рубля в середине января 2025 года или на 62,22%.
В магазине «Командор» сейчас можно купить огурцы за 259,9 рубля или за 399,9 рубля за килограмм. Есть в продаже огурцы поштучно — за 109,9 рубля или за 269,9 рубля.
Помидоры стоят в диапазоне от 249,9 до 329,9 рубля за килограмм. Капуста продается за 89,9 рубля — это цена за кочан в 1,5 килограмма.
В магазине «Красный Яр» цены практически такие же. Огурцы стоят 259,9 рубля за килограмм, есть упаковки по 200 граммов за 109,9 рубля и по 450 граммов за 249,9 рубля. Капуста стоит 99,9 рубля за кочан в два килограмма ли 89,9 рубля со скидкой.
Цена за килограмм помидоров варьируется от 239,9 рубля до 399,9 рубля в зависимости от сорта.
В «Ленте» килограмм огурцов можно купить за 357,8 рубля. Есть упаковка в 600 граммов за 275,9 рубля и огурцы поштучно за 157,9 рубля.
Килограмм помидоров обойдется в 315,7 рубля, или можно купить упаковку в 450 граммов за 236,9 рубля. Двухкилограммовый кочан капусты стоит 122,1 рубля.
В компании «Командор» рассказали «Проспекту Мира», что подорожание овощей — это обычное сезонное явление, которое происходит ежегодно.
«В зимний период рост цен на овощи обусловлен увеличением затрат на обслуживание теплиц, таких как освещение и отопление. Также свою роль играет удорожание логистики, что дополнительно сказывается на стоимости овощей».
PR-директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Таисия Голубева отметила, что в начале года цены практически на все продукты показывают наиболее активный тренд роста.
«Это типичный рыночный механизм: в четвертом квартале инфляция замедляется и за счет повышенного потребительского спроса и за счет сдерживания цен крупными ритейлерами».
По словам Голубевой, в начале года особенно остро на цены влияет фактор сезонности, особенно на фрукты и овощи.
«В бОльшей мере даже на овощи, потому что, во-первых, зимой огурцы и помидоры дают весьма скудный урожай даже в теплицах. Прибавьте к этому затраты на обслуживание самих теплиц в период, когда на улице минусовые температуры. Во-вторых, припасенные осенью местные столовые овощи — картофель, морковь, свёкла — постепенно заканчиваются и на первый план уже выходит даже не вопрос цены, а вопрос их наличия на полке. Тогда мы начинаем привозить их для покупателя из других стран, что тоже отражается на цене продукта».
На цену привезенных из-за границы фруктов и овощей влияют курс валюты и затраты на логистику.
Предпринимательница из Канска и владелица овощного магазина поделилась с «ПМ», что выросли цены не только на помидоры, огурцы и капусту. Подорожал еще и картофель с морковью.
«Картошка и морковь подорожали, потому что был неурожай. Сейчас она в Канске стоит 65 рублей за килограмм. Будет дороже, потому что картошки мало. Люди приходят и говорят, что долго она не хранится картошка и гниет в подпольях. Моркови, по рассказам людей, гнила на грядках».
По словам предпринимательницы, овощи, которые выращивают в теплицах, подорожали из-за роста цен на электроэнергию. Помидоры, которые привозят из Ташкента, стали дороже из-за повышения цен на бензин.