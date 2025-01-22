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Posted 22 января, 19:03

Published 22 января, 19:03

Modified 22 января, 19:05

Updated 22 января, 19:05

Почта России внедрила функцию онлайн-управления доставкой пенсий и пособий

Почта России внедрила функцию онлайн-управления доставкой пенсий и пособий

22 января 2025, 19:03
Фото: пресс-служба Почты России.
В России началась реализация очередного цифрового проекта в помощь самой уязвимой социальной группе — пенсионерам. Благодаря новой инициативе управлять выплатой пенсий наличными в настоящее время можно в онлайн-формате — в соответствующем разделе на сайте «Почты России».

Как сообщает newizv.ru, при наличии доступа к интернету теперь можно получать сведения о пенсиях и социальных выплатах не выходя из дома. Также появилась возможность узнать онлайн дату выплаты пенсии или пособия, выбрать способы получения таких средств.

Данный проект обеспечивает пенсионерам большее удобство, что крайне важно, поскольку цифровизация затрагивает пожилых людей гораздо меньше по сравнению с остальными группами населения. Существует мнение, что пожилые люди недостаточно хорошо ориентируются в современном цифровом пространстве, но на самом деле большинство пенсионеров уже достаточно умело владеют самыми передовыми на сегодня сервисами. Новый сервис «Почты России» полезен и для малоподвижных граждан, которых достаточно большое количество среди пенсионеров. Теперь им не придется отправляться на почту, чтобы оформить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение или изменить почтовое отделение, в котором они получают пенсии и пособия, на период до трех месяцев. Однако действует ограничение: такая смена может осуществляться лишь в пределах региона проживания, а получать выплаты в данном случае можно будет только в отделении.

Согласно комментарию директора по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антона Нечаева, возможность управления доставкой пенсий и соцвыплат можно считать значимым шагом в популяризации и внедрении цифровых сервисов компании.

Ранее, в 2023 году, «Почта России» начала использовать внутреннюю информационную систему контроля доставки пенсий и социальных выплат. Эта система в онлайн-формате анализирует частоту визитов почтальона к клиенту, его имя и результат доставки. Если получателя не удалось застать дома, «Почта России» определяет дату повторной доставки и следит за ее исполнением.

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