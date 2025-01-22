Почта России внедрила функцию онлайн-управления доставкой пенсий и пособий

Данный проект обеспечивает пенсионерам большее удобство, что крайне важно, поскольку цифровизация затрагивает пожилых людей гораздо меньше по сравнению с остальными группами населения. Существует мнение, что пожилые люди недостаточно хорошо ориентируются в современном цифровом пространстве, но на самом деле большинство пенсионеров уже достаточно умело владеют самыми передовыми на сегодня сервисами. Новый сервис «Почты России» полезен и для малоподвижных граждан, которых достаточно большое количество среди пенсионеров. Теперь им не придется отправляться на почту, чтобы оформить заявку на повторную доставку пенсий и пособий на дом или в почтовое отделение или изменить почтовое отделение, в котором они получают пенсии и пособия, на период до трех месяцев. Однако действует ограничение: такая смена может осуществляться лишь в пределах региона проживания, а получать выплаты в данном случае можно будет только в отделении.