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Posted 22 января, 08:19

Published 22 января, 08:19

Modified 22 января, 10:35

Updated 22 января, 10:35

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры в 2025 году? Ответ экспертов по недвижимости

Стоит ли ждать снижения цен на квартиры в 2025 году? Ответ экспертов по недвижимости

22 января 2025, 08:19
Фото: prmira.ru.
Эксперты по недвижимости рассказали «Проспекту Мира», стоит ли ждать понижения цен на квартиры в 2025 году и почему.

Директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев заявил, что снижения цен на новостройки в этом году не будет. По его словам, факторы, которые влияют на рост цен, никуда не исчезнут.

«Мы не ожидаем, что в 2025 году цены на новостройки могут значительно снизиться. На формирование стоимости по-прежнему влияет кредитная нагрузка застройщиков, которая увеличилась вместе с ростом ключевой ставки ЦБ РФ. Также после завершения массовой льготной ипотеки многие девелоперы снижают темпы вывода новых объектов на рынок».

Директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин не прогнозирует «существенного изменения цен».

«Поскольку для россиян недвижимость по-прежнему остается надежным способом сбережения средств и ценным активом».

По словам Ёремкина, снижение цен на вторичном рынке возможно в единичных случаях.

«Вероятно, продавать вторичную недвижимость с дисконтом собственники будут только в случае личной необходимости».

Руководитель департамента аналитики компании «Этажи» Юлия Поддубская также отмечает, что в 2025 году снижение цен на новостройки не ожидается.

«Вероятно, цены будут корректироваться на размер инфляции. Цены на вторичном рынке могут немного корректироваться за счет торга, но на среднюю стоимость это не повлияет».
  • Как изменились цены на недвижимость в Красноярске за прошлый год, сколько сейчас стоят квартиры и что будет с ипотекой в 2025 году читайте тут.
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