Теория хоккея, практика и фестиваль: для юных спортсменов в Норильске провели сборы

Posted 22 января, 08:14
Published 22 января, 08:14
Modified 22 января, 08:21
Updated 22 января, 08:21
Участниками стали 90 юных хоккеистов в возрасте от 8 до 13 лет, представляющих спортивные школы региона. Тренировки проводились как на льду, так и в зале. Участники осваивали ключевые навыки: катание, дриблинг, баланс, смену темпа, перегруппировку, а также индивидуальную и командную тактику.
Теоретическая программа включала в себя обучение правильному режиму дня, особенностям самостоятельной подготовки и восстановления после нагрузок. Также специалисты ФХР провели совещание с тренерами местных хоккейных школ, обсудив перспективы взаимодействия и поделившись рекомендациями по организации тренировочного процесса для спортсменов разных возрастов.
Тренировочные сборы стали интенсивом. Каждая группа только в первый день провела полноценную тренировку на льду, а затем отправилась на теоретические занятия. Затем их ждал день, полный теории, а в заключение — фестиваль хоккея 5×5, где сыграли все участники сборов, разделившись по две команды в каждой возрастной категории.
Ребят поздравили и почетные гости турнира: журналист телеканала «Матч-ТВ» Дмитрий Лукашов и блогер Vobon (Владимир Трофимов):
«Для детей невероятно важно побывать на таких сборах. В моем детстве такого кайфа не было — ощутить себя частью большой хоккейной семьи. Ребята, может, сами это пока не вполне понимают, но осознают, когда станут старше. Для тех, кто не продолжит хоккейную карьеру, такие сборы останутся воспоминаниями, которые сохранятся на фото и видео. А тем, кто станет профессионалом, это будет опорой для будущего».
Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что тренировки по их системе не только закладывают игрокам навыки, необходимые в строительстве профессиональной карьеры, но способствуют качественному физическому и психологическому развитию, укрепляют здоровье, прививают привычку слушать тренера и взаимодействовать с партнерами.
«Благодаря сотрудничеству ФХР с компанией „Норникель“ у сотен мальчишек из самых разных городов появляется уникальная возможность позаниматься по системе „Красной Машины“ с лучшими специалистами», — поделился Третьяк.
В компании рассказали, что за последние годы хоккей в Заполярье получил импульс к развитию. Важную роль в этом процессе сыграло проведение сборов, которые позволяют юным хоккеистам развивать мастерство, популяризируют спорт и здоровый образа жизни в целом.
Еще одним инструментом развития хоккея стало появление в Норильске профессиональной команды ВХЛ. У воспитанников хоккейных спортивных школ появились реальные перспективы пробиться в профессиональный хоккей и продолжать свое развитие в родном регионе.