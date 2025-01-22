Теория хоккея, практика и фестиваль: для юных спортсменов в Норильске провели сборы

Тренировочные сборы стали интенсивом. Каждая группа только в первый день провела полноценную тренировку на льду, а затем отправилась на теоретические занятия. Затем их ждал день, полный теории, а в заключение — фестиваль хоккея 5×5, где сыграли все участники сборов, разделившись по две команды в каждой возрастной категории.