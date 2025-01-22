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Posted 22 января, 07:22

Published 22 января, 07:22

Modified 22 января, 07:22

Updated 22 января, 07:22

На Красноярск надвигаются 20-градусные морозы

В Красноярск придут 20-градусные морозы. Надолго?

22 января 2025, 07:22
Фото: prmira.ru.

На Красноярск надвигаются 20-градусные морозы

В Красноярск после оттепели придут 20-градусные морозы. Об этом «ПМ» рассказал руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

В четверг, 23 января, в Красноярске будет проходить циклон, который сейчас находится над Западной Сибирью. В итоге в город придет резкое похолодание.

«Завтра в течение суток в Красноярске будет от -5…-10 до -15…-20 градусов. Также прогнозируется усиление ветра до 25 м/с и более, небольшой снег и метель. 24 и 25 января ожидается серьезное понижение температуры. В ночные часы будет от -20 до -22, днем от -15 до -18 градусов».

Согласно прогнозу, с 24 по 26 января в Красноярске временами будет идти снег. По словам Дмитрия Ульянова, 26 и 27 января в городе будет на 2-3 градуса теплее.

  • Ранее Ульянов заявил, что плюсовые температуры в январе и погодные качели — это нетипичная ситуация для Красноярска.
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