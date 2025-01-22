В Красноярск придут 20-градусные морозы. Надолго?

Posted 22 января, 07:22
Published 22 января, 07:22
Modified 22 января, 07:22
Updated 22 января, 07:22
В четверг, 23 января, в Красноярске будет проходить циклон, который сейчас находится над Западной Сибирью. В итоге в город придет резкое похолодание.
«Завтра в течение суток в Красноярске будет от -5…-10 до -15…-20 градусов. Также прогнозируется усиление ветра до 25 м/с и более, небольшой снег и метель. 24 и 25 января ожидается серьезное понижение температуры. В ночные часы будет от -20 до -22, днем от -15 до -18 градусов».
Согласно прогнозу, с 24 по 26 января в Красноярске временами будет идти снег. По словам Дмитрия Ульянова, 26 и 27 января в городе будет на 2-3 градуса теплее.