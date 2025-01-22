В Красноярске хотят за 58 млн продать недострой рядом с отелем Hilton

Posted 22 января, 10:32
Published 22 января, 10:32
Modified 22 января, 10:34
Updated 22 января, 10:34
Объявление о торгах появилось на сайте «Федресурс». Продают здание на Взлетной, 30г — его площадь 10,5 тысячи квадратных метров. Вместе с недостроем продается право аренды земельного участка в 2,4 тысячи квадратов. Начальная цена на аукционе — 58 миллионов рублей.
По данным «Федресурса», объект сейчас готов на 15%.
Ранее недвижимость принадлежала компании «Олви». Она занималась строительством жилых и нежилых зданий. Позднее фирму признали банкротом.
Здание уже пытались продать на торгах летом и осенью 2024 года. Однако никто тогда на них не заявился.