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Posted 22 января, 10:32

Published 22 января, 10:32

Modified 22 января, 10:34

Updated 22 января, 10:34

В Красноярске хотят за 58 млн продать недострой рядом с отелем Hilton

В Красноярске хотят за 58 млн продать недострой рядом с отелем Hilton

22 января 2025, 10:32
Фото: Яндекс Панорама.
В Красноярске продают недострой в районе отеля Hilton. Его владелец обанкротился.

Объявление о торгах появилось на сайте «Федресурс». Продают здание на Взлетной, 30г — его площадь 10,5 тысячи квадратных метров. Вместе с недостроем продается право аренды земельного участка в 2,4 тысячи квадратов. Начальная цена на аукционе — 58 миллионов рублей.

По данным «Федресурса», объект сейчас готов на 15%.

Ранее недвижимость принадлежала компании «Олви». Она занималась строительством жилых и нежилых зданий. Позднее фирму признали банкротом.

Здание уже пытались продать на торгах летом и осенью 2024 года. Однако никто тогда на них не заявился.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недострой#Торги#Взлетная#Продажа
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