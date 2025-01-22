В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин. На сколько?

На нескольких заправках «КНП» разные цены. Самое дешевое топливо на АЗС на Октябрьской, Маерчака и Шахтеров. На этих заправочных станциях АИ-92 стал дешевле на 10 копеек и сейчас стоит 53,8 рубля. Цена АИ-95 упала на 1 рубль 70 копеек — до 57,7 рубля. АИ-98 стал дешевле на 4 рубля 90 копеек и сейчас стоит 79,9 рубля.