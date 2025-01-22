В Красноярске на нескольких заправках снова подорожал бензин. На сколько?

Posted 22 января, 10:34
Published 22 января, 10:34
Modified 22 января, 10:36
Updated 22 января, 10:36
В конце января несколько автомобилистов рассказали корреспонденту «ПМ», что на красноярских заправках снова выросла стоимость бензина. 22 января мы решили посмотреть, действительно ли изменились цены на топливо по сравнению с серединой декабря.
На нескольких заправках «Газпромнефти» разные цены. Самое дешевое топливо на АЗС на Шахтеров, Котельникова и 9 Мая.
На этих АЗС литр АИ-92 стал дешевле на 3 рубля 15 копеек и сейчас стоит 53,75 рубля. Цена АИ-95 упала на 7 рублей 10 копеек — до 57,85 рубля. Стоимость дизельного топлива не изменилась — 81,9 рубля за литр.
На других заправочных станциях этой сети АИ-92 с декабря подорожал на 91 копейку и сейчас за литр придется отдать 54,17 рубля. Стоимость АИ-95 выросла на 99 копеек — до 58 рублей 31 копейки. На 1 рубль 25 копеек стало дороже дизельное топливо — 72,85 рубля за литр.
На АЗС «Роснефти» литр АИ-92 в середине декабря стоил 53 рубля, сейчас — 53 рубля 85 копеек. АИ-95 подорожал на 1 рубль 10 копеек — до 57 рублей 30 копеек. Кроме того, скакнула стоимость дизельного топлива — вместо 69,94 рубля придется отдать 72,09 рубля. Цена АИ-100 не меняется уже несколько месяцев — 82,85 рубля за литр.
На заправочных станциях «25 часов» стоимость АИ-92 не изменилась с середины декабря — 53,8 рубля за литр. Литр АИ-95 стал дешевле на 1 рубль 20 копеек и сейчас стоит 57,7 рубля. АИ-98 подешевел до 79,9 рубля — в середине декабря он стоил 84,9 рубля.
На нескольких заправках «КНП» разные цены. Самое дешевое топливо на АЗС на Октябрьской, Маерчака и Шахтеров. На этих заправочных станциях АИ-92 стал дешевле на 10 копеек и сейчас стоит 53,8 рубля. Цена АИ-95 упала на 1 рубль 70 копеек — до 57,7 рубля. АИ-98 стал дешевле на 4 рубля 90 копеек и сейчас стоит 79,9 рубля.
На других заправках «КНП» стоимость литра АИ-92 не изменилась — 53,9 рубля. Цена АИ-95 упала на 1,5 рубля — до 57,9 рубля. АИ-98 подешевел на 1 рубль 90 копеек. Сейчас за литр придется отдать 82,9 рубля.