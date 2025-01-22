Власти отменили путевки в санаторий «Сосновый бор». Там отравились 47 человек

Posted 22 января, 02:15
Published 22 января, 02:15
Modified 22 января, 02:17
Updated 22 января, 02:17
По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали 3 сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.
Министерство социальной политики края после массового отравления и выявленных нарушений отменило все заезды жителей региона в санаторий «Сосновый бор».
Депутат краевого ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале объяснил, что речь идет о путевках за счет средств регионального бюджета.
Вместо «Соснового бора» жителям края предложили другие санатории на территории Красноярского края.