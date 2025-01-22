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Posted 22 января, 02:15

Published 22 января, 02:15

Modified 22 января, 02:17

Updated 22 января, 02:17

Власти отменили путевки в санаторий «Сосновый бор» после массового отравления

Власти отменили путевки в санаторий «Сосновый бор». Там отравились 47 человек

22 января 2025, 02:15
Фото: Прокуратура Красноярского края.

Власти отменили путевки в санаторий «Сосновый бор» после массового отравления

Власти Красноярского края отменили все заезды в санаторий «Сосновый бор» в Минусинском районе.

По версии следствия, 16 января 2025 года после завтрака отдыхающим стало плохо. В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших нашли РНК норовируса 2 генотипа. Он вызывает развитие острой кишечной инфекции.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали 3 сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.

Министерство социальной политики края после массового отравления и выявленных нарушений отменило все заезды жителей региона в санаторий «Сосновый бор».

Депутат краевого ЗС Илья Зайцев в своем телеграм-канале объяснил, что речь идет о путевках за счет средств регионального бюджета.

Вместо «Соснового бора» жителям края предложили другие санатории на территории Красноярского края.

  • До этого мы рассказывали о заражении норовирусом 7 детей из детсада №271 в Красноярске. Дети заболели не из-за сотрудников учреждения — специалисты выяснили, что в они заразились контактно-бытовым путем от другого ребенка, который уже болел.
  • «Проспект Мира» узнал, что такое норовирус и насколько он опасен.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Отравление#Минусинский район#Санаторий#Санаторий Сосновой бор
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