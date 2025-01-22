Власти отменили путевки в санаторий «Сосновый бор». Там отравились 47 человек

Как сообщили в Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились норовирусом через блюда. Источником заболевания стали 3 сотрудника пищеблока, у которых нашли вирус. Он попал в пищу из-за несоблюдения требований к режиму дезинфекции и нарушения правил личной гигиены.