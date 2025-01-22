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Posted 22 января, 03:18

Published 22 января, 03:18

Modified 22 января, 03:18

Updated 22 января, 03:18

Красноярцам рассказали, что делать, если таксист просит отменить заказ

Водитель такси просит отменить заказ. Что делать? Ответили в Роспотребнадзоре

22 января 2025, 03:18
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, что делать, если таксист просит отменить заказ

В Красноярске в последнее время участились конфликты между таксистами и пассажирами. Водители не хотят выполнять заказы из-за низкой стоимости и просят клиентов отменить поездки. В Роспотребнадзоре объяснили, что делать пассажирам в подобных ситуациях.

В январе такой случай произошел с сотрудниками «ПМ». Они вызвали такси в «Яндекс Go» на два адреса. Агрегатор назначил цену в размере 350 рублей, однако водитель заявил, что ему «невыгодно», и попросил клиентов отменить заказ, а после их отказа поставил им платное ожидание. Похожий случай произошел недавно с нашей читательницей Ольгой.

Похожая ситуация произошла и в такси «Максим». Таксисту не понравилось, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. Во время спора с ними мужчина обвинил во всем сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки.

«ПМ» спросил у таксистов и агрегаторов, почему возникают такие споры.

Если водитель такси просит отменить заказ, пассажиров просят этого не делать. Это приведет к дополнительным расходам в виде неустойки за простой машины и ложный вызов.

В подобных случаях клиентам нужно связаться со службой поддержки такси и описать ситуацию.

В Роспотребнадзоре отмечают, что водители могут отказаться от заказа только, если им приходится делать остановки во время поездки и ждать пассажиров. Либо автомобиль не может проехать в пункт назначения по независящим от водителя причинам.

Если пассажир по вине перевозчика пропустил рейс или опоздал на сделку, то он может требовать полную компенсацию.

Для этого нужно написать претензию в адрес перевозчика и приложить копии документов, которые подтверждают убытки.

В случае отказа или игнорирования претензии нужно обратиться в суд. Кроме того, клиент может взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда.

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