Водитель такси просит отменить заказ. Что делать? Ответили в Роспотребнадзоре

Posted 22 января, 03:18
Published 22 января, 03:18
Modified 22 января, 03:18
Updated 22 января, 03:18
В январе такой случай произошел с сотрудниками «ПМ». Они вызвали такси в «Яндекс Go» на два адреса. Агрегатор назначил цену в размере 350 рублей, однако водитель заявил, что ему «невыгодно», и попросил клиентов отменить заказ, а после их отказа поставил им платное ожидание. Похожий случай произошел недавно с нашей читательницей Ольгой.
Похожая ситуация произошла и в такси «Максим». Таксисту не понравилось, что за 165 рублей он вез четырех пассажирок. Во время спора с ними мужчина обвинил во всем сервисы, которые устанавливают тарифы на поездки.
«ПМ» спросил у таксистов и агрегаторов, почему возникают такие споры.
Если водитель такси просит отменить заказ, пассажиров просят этого не делать. Это приведет к дополнительным расходам в виде неустойки за простой машины и ложный вызов.
В подобных случаях клиентам нужно связаться со службой поддержки такси и описать ситуацию.
В Роспотребнадзоре отмечают, что водители могут отказаться от заказа только, если им приходится делать остановки во время поездки и ждать пассажиров. Либо автомобиль не может проехать в пункт назначения по независящим от водителя причинам.
Если пассажир по вине перевозчика пропустил рейс или опоздал на сделку, то он может требовать полную компенсацию.
Для этого нужно написать претензию в адрес перевозчика и приложить копии документов, которые подтверждают убытки.
В случае отказа или игнорирования претензии нужно обратиться в суд. Кроме того, клиент может взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда.