Водитель такси просит отменить заказ. Что делать? Ответили в Роспотребнадзоре

В январе такой случай произошел с сотрудниками «ПМ». Они вызвали такси в «Яндекс Go» на два адреса. Агрегатор назначил цену в размере 350 рублей, однако водитель заявил, что ему «невыгодно», и попросил клиентов отменить заказ, а после их отказа поставил им платное ожидание. Похожий случай произошел недавно с нашей читательницей Ольгой.