10 отключений за ночь: КрасКом устраняет последствия ночного шторма

Так, на левобережных очистных сооружениях снижение напряжения привело к остановке воздуходувных насосов и оборудования вторичных отстойников. Коммунальщики перевели все системы на резервные источники питания, так что процесс очистки сточных вод прошел без отклонений от технологических стандартов.