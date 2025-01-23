10 отключений за ночь: КрасКом устраняет последствия ночного шторма

Posted 23 января, 08:30
Published 23 января, 08:30
Modified 23 января, 08:32
Updated 23 января, 08:32
Так, на левобережных очистных сооружениях снижение напряжения привело к остановке воздуходувных насосов и оборудования вторичных отстойников. Коммунальщики перевели все системы на резервные источники питания, так что процесс очистки сточных вод прошел без отклонений от технологических стандартов.
Сейчас электрики КрасКома проверяют воздушные линии электропередач на водозаборах и очистных сооружениях. Их задача — убрать ветки, зависшие на проводах, и устранить повреждения до наступления сильных морозов.
«На 14:00 часов 23 января все наши объекты работают штатно, — рассказал генеральный директор КрасКом Олег Гончеров. — Для экстренного реагирования на возможные сбои в работе сетей, которые возможны из-за подвижки грунта вследствие резкого похолодания после оттепели, снова переходим в режим повышенной готовности».