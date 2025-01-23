Красноярский художник Василий Слонов не смог оспорить приговор за блатную неваляшку

Posted 23 января, 09:52
Published 23 января, 09:52
Modified 23 января, 10:04
Updated 23 января, 10:04
Слонову вынесли приговор на заседании 24 сентября 2024 года. Прокуратура запрашивала для художника наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты в доход государства.
Однако суд назначил художнику год исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от зарплаты. Кроме того, суд потребовал уничтожить неваляшку.
Художник решил обжаловать приговор. Однако, как 23 января сообщили в объединенной пресс-службе судов, Красноярский краевой суд оставил приговор без изменения.
В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).
Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.
12 июля состоялось заседание суда, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.