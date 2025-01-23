Красноярцы не справляются с платежами по ипотеке. Долг уже 2,4 миллиарда

Posted 23 января, 05:45
Published 23 января, 05:45
Modified 23 января, 06:26
Updated 23 января, 06:26
Такую сумму назвали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант». По их данным, на начало 2024 года жители региона должны были банкам 1,7 миллиарда рублей.
По данным на 1 декабря 2024 года, в крае объем просроченной задолженности по ипотеке составил уже 2,382 миллиарда рублей — рост на 39%. Всего же на 1 декабря 2024-го объем взятых в долг денег по ипотекам составил 467,349 миллиарда рублей.
«Мы прогнозировали, что по итогам 2024 года объём просроченной ипотеки по стране превысит 100 млрд рублей. И не ошиблись. Порог был преодолён досрочно — уже к 1 декабря. Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз», — отметил гендиректор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.
Лидерами в РФ по просроченной ипотеке стали жители Москвы и области. Москвичи просрочили платежи по ипотеке на 16,6 миллиарда рублей, а жители Московской области — 10,4 миллиарда рублей.