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Posted 23 января, 05:45

Published 23 января, 05:45

Modified 23 января, 06:26

Updated 23 января, 06:26

Красноярцы не справляются с платежами по ипотеке. Долг уже 2,4 миллиарда

Красноярцы не справляются с платежами по ипотеке. Долг уже 2,4 миллиарда

23 января 2025, 05:45
Фото: 1MI.
Жители Красноярского края по итогам 2024 года просрочили свои ипотеки на 2,4 миллиарда рублей.

Такую сумму назвали аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант». По их данным, на начало 2024 года жители региона должны были банкам 1,7 миллиарда рублей.

По данным на 1 декабря 2024 года, в крае объем просроченной задолженности по ипотеке составил уже 2,382 миллиарда рублей — рост на 39%. Всего же на 1 декабря 2024-го объем взятых в долг денег по ипотекам составил 467,349 миллиарда рублей.

«Мы прогнозировали, что по итогам 2024 года объём просроченной ипотеки по стране превысит 100 млрд рублей. И не ошиблись. Порог был преодолён досрочно — уже к 1 декабря. Ухудшение ситуации с неплатежами в ипотеке за 11 месяцев 2024 года в денежном эквиваленте по сравнению с 2023-м ускорилось в 13 раз», — отметил гендиректор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Лидерами в РФ по просроченной ипотеке стали жители Москвы и области. Москвичи просрочили платежи по ипотеке на 16,6 миллиарда рублей, а жители Московской области — 10,4 миллиарда рублей.

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