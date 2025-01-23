Красноярцы не справляются с платежами по ипотеке. Долг уже 2,4 миллиарда

По данным на 1 декабря 2024 года, в крае объем просроченной задолженности по ипотеке составил уже 2,382 миллиарда рублей — рост на 39%. Всего же на 1 декабря 2024-го объем взятых в долг денег по ипотекам составил 467,349 миллиарда рублей.