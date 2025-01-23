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Posted 23 января, 11:47

Published 23 января, 11:47

Modified 23 января, 11:49

Updated 23 января, 11:49

Край купил часть «Галереи Енисей». Там сделают выставочный комплекс с фигурой из ВДНХ

Край купил часть «Галереи Енисей». Там сделают выставочный комплекс с фигурой из ВДНХ

23 января 2025, 11:47
Фото: Михаил Котюков.
В красноярском ТРЦ «Галерея Енисей» собираются открыть филиал национального центра «Россия». Это будет продолжение одноименной выставки ВДНХ, сообщил губернатор края Михаил Котюков.

Котюков заявил, что жители писали ему в комментариях, что им «хотелось бы увидеть такую интерактивную площадку о крае и у нас».

«Разместим филиал как раз на набережной, в галерее „Енисей“. Недалеко расположены основные музеи города, краевая филармония, прогулочные зоны, поэтому новый объект гармонично впишется в комплекс достопримечательностей центра Красноярска», — заявил Котюков и сообщил, что закончить работы планируют до конца года.

Заместитель вице-губернатора Юлия Филатова (Верхушина) рассказала, что там будет большая экспозиция о регионе и его людях, интерактивные выставки и многое другое

«Что там будет — конечно, большое экспо, рассказывающее о крае и его людях. Интерактивное, научное-познавательное, погружающее. А ещё: большая событийная площадка, детский игровой комплекс, зоны лекториев, универмаг сибирских брендов, летняя фестивальная площадка на крыше. Это станет семейным круглогодичным центром для отдыха и образования».
Так выглядела экспозиция на ВДНХ
Так выглядела экспозиция на ВДНХ
Так выглядела экспозиция на ВДНХ
Так выглядела экспозиция на ВДНХ. Фото: Верхушина

Как выяснило издание Ngs24.ru, с 15 января 2025 года частью комплекса владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). По данным выписки из Росреестра, пишут журналисты, выкупленная часть занимает почти 18,6 тысячи квадратных метров. Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб» (МФК), который владел этой частью с 2018 года.

«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Галерея Енисей#Выставочный комплекс
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