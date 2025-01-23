Край купил часть «Галереи Енисей». Там сделают выставочный комплекс с фигурой из ВДНХ

Posted 23 января, 11:47
Published 23 января, 11:47
Modified 23 января, 11:49
Updated 23 января, 11:49
Котюков заявил, что жители писали ему в комментариях, что им «хотелось бы увидеть такую интерактивную площадку о крае и у нас».
«Разместим филиал как раз на набережной, в галерее „Енисей“. Недалеко расположены основные музеи города, краевая филармония, прогулочные зоны, поэтому новый объект гармонично впишется в комплекс достопримечательностей центра Красноярска», — заявил Котюков и сообщил, что закончить работы планируют до конца года.
Заместитель вице-губернатора Юлия Филатова (Верхушина) рассказала, что там будет большая экспозиция о регионе и его людях, интерактивные выставки и многое другое
«Что там будет — конечно, большое экспо, рассказывающее о крае и его людях. Интерактивное, научное-познавательное, погружающее. А ещё: большая событийная площадка, детский игровой комплекс, зоны лекториев, универмаг сибирских брендов, летняя фестивальная площадка на крыше. Это станет семейным круглогодичным центром для отдыха и образования».
Как выяснило издание Ngs24.ru, с 15 января 2025 года частью комплекса владеет Сибирский институт развития креативных индустрий (учредитель — Красноярский край). По данным выписки из Росреестра, пишут журналисты, выкупленная часть занимает почти 18,6 тысячи квадратных метров. Институт купил его у банка «Международный финансовый клуб» (МФК), который владел этой частью с 2018 года.
«Галерею Енисей» строили с 2004 года по 2015 год. Часть комплекса выставляли на продажу с осени 2020 года — тогда стоимость была почти 1,6 миллиарда, потом снизилась до 750 миллионов рублей.