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Posted 23 января, 08:17

Published 23 января, 08:17

Modified 23 января, 08:19

Updated 23 января, 08:19

Магнитная буря снова ожидается в Красноярске

Магнитная буря снова ожидается в Красноярске

23 января 2025, 08:17
Фото: prmira.ru.
В пятницу, 24 января, в Красноярске ожидается магнитная буря.

Магнитосфера будет возбуждена вечером 23 января, но потом успокоится. Магнитная буря может начаться около 6:00 24 января.

Потом она ослабеет, но уже к 12:00 вновь начнется и продлиться до вечера. Уровень магнитной бури составит G1 — она будет слабой.

Фото: xras.ru

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

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