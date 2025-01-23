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Posted 23 января, 05:27

Published 23 января, 05:27

Modified 23 января, 05:41

Updated 23 января, 05:41

Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Красноярском крае

Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Красноярском крае

23 января 2025, 05:27
Фото: СК Красноярского края.
В Минусинске возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре троих человек: 49-летней матери и ее двух дочерей 17 и 15 лет.

Как сообщили в СК, сегодня, 23 января, около 4:00 возник пожар в многоквартирном двухэтажном доме по улице Подсинская. Вероятная причина возгорания — непотушенная зола.

Видео: СК Красноярского края.

В сгоревшем доме нашли тела женщины и двоих детей с признаками термического воздействия огня.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначат судебные экспертизы, чтобы установить точные причин смерти погибших и причины возгорания.

В МЧС уточнили, что загорелись два дома: одноэтажный и двухэтажный. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них 3 детей. Пожар локализовали на 385 квадратах 24 специалиста и семь единиц техники.

Как сообщили в прокуратуре, без жилья осталось 11 человек. Девять из них с тремя детьми временно размещены в СОШ № 4. Двое пострадавших разместились у родственников.

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