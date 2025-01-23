Мать с двумя детьми погибла при пожаре в Красноярском крае

Posted 23 января, 05:27
Published 23 января, 05:27
Modified 23 января, 05:41
Updated 23 января, 05:41
Как сообщили в СК, сегодня, 23 января, около 4:00 возник пожар в многоквартирном двухэтажном доме по улице Подсинская. Вероятная причина возгорания — непотушенная зола.
В сгоревшем доме нашли тела женщины и двоих детей с признаками термического воздействия огня.
СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначат судебные экспертизы, чтобы установить точные причин смерти погибших и причины возгорания.
В МЧС уточнили, что загорелись два дома: одноэтажный и двухэтажный. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек, из них 3 детей. Пожар локализовали на 385 квадратах 24 специалиста и семь единиц техники.
Как сообщили в прокуратуре, без жилья осталось 11 человек. Девять из них с тремя детьми временно размещены в СОШ № 4. Двое пострадавших разместились у родственников.