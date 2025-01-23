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Posted 23 января, 09:21

Published 23 января, 09:21

Modified 23 января, 09:23

Updated 23 января, 09:23

МегаФон ускорил мобильный интернет на Красноярском водохранилище

МегаФон ускорил мобильный интернет на Красноярском водохранилище

23 января 2025, 09:21
Фото: prmira.ru.
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Теперь туристы в заливе Шумиха смогут делиться моментами отдыха с родными и друзьями благодаря мобильному интернету на скорости до 80 Мбит/с. Новая базовая станция от МегаФона обеспечивает стабильное соединение и позволяет звонить по видеосвязи, вести прямые эфиры и загружать контент без задержек.

Оператор связи установил оборудование на берегу популярного туристического места — залива Шумиха на Красноярском водохранилище. Базовая станция работает в низких и высоких частотных диапазонах, что гарантирует широкий радиус покрытия (до 35 км), стабильный сигнал даже внутри зданий, а также высокую скорость передачи данных.

В заливе Шумиха отдыхающие могут выбрать любой формат отдыха: палатки, благоустроенные домики, гостевые дома или даже люксовые базы отдыха. Туристы занимаются рыбалкой, катаются на катерах, сапах, экскурсионных теплоходах или отправляются на прогулки под парусом. Зимой там тоже есть чем заняться — по замерзшему водохранилищу можно покататься на катерах с воздушной подушкой.

Как отмечают в МегаФоне, развитие сети в регионе сделает отдых гостей еще комфортнее. Теперь абоненты могут смотреть потоковое видео в высоком разрешении, совершать видеозвонки и быстро загружать любой контент. Особенно это оценят блогеры, которым стало проще вести эфиры и делиться впечатлениями с подписчиками. А технология VoLTE позволит разговаривать по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Благодаря строительству новой базовой станции покрытие LTE-сети улучшилось не только на Шумихе, но и противоположном берегу, где расположен дачный поселок Хмельники. Также сигнал 4G позволяет нашим абонентам пользоваться смартфонами и во время прогулок до Бирюсинского залива. Теперь и туристы, и жители СНТ не ограничены в своих цифровых возможностях и желаниях», — рассказал технический руководитель МегаФона в Красноярском крае Данила Буданов.

Как показывает аналитика оператора, поток туристов в район Шумихи за год вырос на треть. Среди самых интернет-активных путешественников — жители Красноярска, Иркутской, Московской, Смоленской областей, Москвы и Забайкалья.

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