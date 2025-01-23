МегаФон ускорил мобильный интернет на Красноярском водохранилище

В заливе Шумиха отдыхающие могут выбрать любой формат отдыха: палатки, благоустроенные домики, гостевые дома или даже люксовые базы отдыха. Туристы занимаются рыбалкой, катаются на катерах, сапах, экскурсионных теплоходах или отправляются на прогулки под парусом. Зимой там тоже есть чем заняться — по замерзшему водохранилищу можно покататься на катерах с воздушной подушкой.