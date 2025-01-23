(Не)выгодная поездка: как таксисты «обманывают систему» и не везут красноярцев

Мы поговорили с таксистом «Яндекса» Павлом. Он рассказал, что водители сами не отменяют заказ, так как у агрегаторов есть рейтинги и баллы активности, которые влияют на шанс получить заказ. Если водитель отказывается от поездок, то этот показатель снижается, по этой причине таксисты ставят пассажиров на ожидание.