(Не)выгодная поездка: как таксисты «обманывают систему» и не везут красноярцев

Posted 23 января, 10:42
Published 23 января, 10:42
Modified 23 января, 15:39
Updated 23 января, 15:39
Ранее мы рассказывали, когда люди заказывали такси, но неожиданно для них водители отменяли заказ.
В редакцию «ПМ» написали еще два читателя с похожими историями. Блогер Василий Прокушев заказал такси 22 января в 14:45, водитель приехал, но отказался везти клиента.
«Таксист отказался везти, потому что я ноги не отряхнул. Причем я вышел из подъезда, прошел два метра по чистой брусчатке. Он меня высадил, а потом подъехал, открыл окно и 5 минут рассказывал, какой я мудак», — поделился блогер.
Прокушев не связывает этот случай с «невыгодной» для таксиста поездкой, потому что за маршрут от Чкалова до Октябрьской (около 12 километров) агрегатор попросил около 410 рублей, да «вряд ли он тогда стал бы пять минут отчитывать».
Другой читатель, юрист Андрей Примак, рассказал, что на днях в 12:00 вызвал такси жене на два адреса: Взлетная, 24 — Норильская, 52 — ДОК, маршрут составил около 31 километра. Агрегатор поставил тариф в размере 790 рублей.
Водителя назначили в 12:15, через минуту таксист просит отменить заказ и к клиенту не едет. Через 10 минут агрегатор сообщает, что водитель приехал на место, однако рядом его нет. Вскоре началось платное ожидание, только через несколько минут водитель отменил заказ после сообщений от клиента.
Таксист объяснил в переписке, что он самостоятельно якобы не может отменить заказ, так как «актив не хватает». Но почему он не хочет везти пассажира, не пояснил.
Мы поговорили с таксистом «Яндекса» Павлом. Он рассказал, что водители сами не отменяют заказ, так как у агрегаторов есть рейтинги и баллы активности, которые влияют на шанс получить заказ. Если водитель отказывается от поездок, то этот показатель снижается, по этой причине таксисты ставят пассажиров на ожидание.
«Платное ожидание ставится автоматически в „Яндексе“ и по истечении 7 минут водитель может без ущерба для своей активности отменить заказ».
Павел отметил, что когда таксисты принимают заказы, то не видят маршрут и стоимость заказа. Но есть исключения для тех водителей, которые выполняли разные задания и соблюдали определенные условия — они имеют привилегии. Однако в большинстве случаев многие работают так:
«В „Яндексе“ водитель не видит конечную точку при получении заказа, как и стоимость заказа. Конечную точку он увидит, когда отметится, что подъехал, а стоимость увидит, когда начнёт поездку».
Другой таксист Андрей (имя изменено) рассказал, что «по сути они водителя принуждают выполнять заказ с их слепой системой».
Несмотря на такую «слепую систему» таксисты понимают, когда им будет невыгодно везти. Как пояснили Андрей, схема работает так: водитель знает, что спрос в целом на поездки сейчас низкий, и берет заказ, далее он нажимает кнопку ожидания и видит длинный маршрут, и если понимает, что мало с этого заработает, просит отменить заказ.
Павел сказал, что степень «невыгодности» зависит от нескольких факторов, например, расстояния, времени и конечной точки. Последний пункт влияет на то, сможет ли таксист вернуться в город не «пустым».
«Например, 21 января был заказ с кинотеатра „Родина“ до Норильской. 459 рублей, 19 километров, 32 минуты поездка. За вычетом налога и комиссии 362 рубля чистый заработок. Это невыгодный заказ. Или заказы куда-то в пригород, откуда ты 100% поедешь пустой.
Я выполнил этот заказ до Норильской, так как не мог уже отказываться, иначе агрегатор бы заблокировал меня на несколько часов от работы».
Павел затруднился сказать, какую стоимость поездки он считает нормальной, но отметил, что раньше получал 40-50 рублей за километр, 21 декабря у него вышло меньше 31 рубля за километр.
«Я сделал 21 заказ по тарифу „комфорт“. Проехал минимум 200 километров. Заработал чуть больше 6000 рублей грязными. Из них — порядка 1300 рублей бензин, налог — около 200. Работал около 14 часов: с 6:00 до 22:30, сделал перерыв с 10:30 до 13:00.
Обычный мой график работы с 6:30 утра до 10:00, потом я еду домой отдыхать. Затем опять выхожу работать часов с 14-15 и часов до 20-21. В таком графике до сентября месяца мой заработок составлял 7-8 тысяч в тарифе комфорт, редко заработок был ниже. После того, как во всеми „любимом“ агрегаторе снизился повышенный спрос в часы пик, заработок снизился до 4-5 тысяч. Редко когда заработок превышает эту сумму».
В «Яндексе» сообщили, что прокомментируют случаи отказа таксистов от «невыгодных» заказов и конфликтов с пассажирами. Мы опубликуем ответ, когда его получим.
Ранее другие таксисты рассказали «ПМ», почему происходят такие споры с пассажирами, а агрегаторы ответили, из-за чего ставят более низкие цены.