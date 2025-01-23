Оборванные провода и перевернутые остановки: последствия ветра в Красноярском крае

Posted 23 января, 02:52
Published 23 января, 02:52
Modified 23 января, 03:35
Updated 23 января, 03:35
Как рассказали в «Россети Сибирь», из-за сильного ветра нарушения электроснабжения зафиксированы в Боготольском, Емельяновском, Ермаковском, Казачинском, Минусинском, Шарыповском и Ужурском районах.
Кроме того, есть отключения и в Красноярске. В пресс-службе «Россети Сибирь» корреспонденту «ПМ» сообщили, что отключений не так много и они локальные. Например, об оборванных проводах сообщают жители домов на Норильской.
«С трех часов ночи нет электроэнергии из-за ветра. Соответственно, нет отопления и никакой воды».
В мэрии отметили, что на Норильской произошел обрыв воздушной линии электропередач. Сейчас на месте работают специалисты.
Согласно сайту 005, в Свердловском районе электричества нет на Моторной, Мостовиков, 1-й Клинкерной, 2-я Клинкерной, Цементников, 2-й Депутатской, Новаторской, Делегатской, Конструкторов, площади Труда, Молодости, Верхоянской, Алеши Тимошенкова 112/230 и Краснопресненской.
В Ленинском районе без света остались улицы Бийская, Учумская и Нерчинская. В Центральном районе аварийное отключение зафиксировано на улицах Гагарина, Фурманова, Загородной, Любы Шевцовой, Авиационной, Линейной и Степана Разина.
Еще сильный ветер перевернул остановку на Краснодарской, сорвал дорожные знаки и урны. Мэр Владислав Логинов назвал повреждения от ветра в Красноярске «незначительными».
Как сообщает читатель «Проспекта Мира», сильные порывы ветра опрокинули фигуру оленя на улице Годенко.
Кроме того, из-за бокового ветра в Красноярске не смог приземлиться самолет из Сочи. В итоге судно полетело на запасной аэродром в Абакане.