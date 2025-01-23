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Posted 23 января, 02:52

Published 23 января, 02:52

Modified 23 января, 03:35

Updated 23 января, 03:35

Оборванные провода и перевернутые остановки: последствия ветра в Красноярском крае

Оборванные провода и перевернутые остановки: последствия ветра в Красноярском крае

23 января 2025, 02:52
Фото: prmira.ru.
Сегодня ночью, 23 января, на Красноярск и другие территории края обрушился штормовой ветер. Порывы составляют более 25 м/с.

Как рассказали в «Россети Сибирь», из-за сильного ветра нарушения электроснабжения зафиксированы в Боготольском, Емельяновском, Ермаковском, Казачинском, Минусинском, Шарыповском и Ужурском районах.

Кроме того, есть отключения и в Красноярске. В пресс-службе «Россети Сибирь» корреспонденту «ПМ» сообщили, что отключений не так много и они локальные. Например, об оборванных проводах сообщают жители домов на Норильской.

«С трех часов ночи нет электроэнергии из-за ветра. Соответственно, нет отопления и никакой воды».

В мэрии отметили, что на Норильской произошел обрыв воздушной линии электропередач. Сейчас на месте работают специалисты.

Согласно сайту 005, в Свердловском районе электричества нет на Моторной, Мостовиков, 1-й Клинкерной, 2-я Клинкерной, Цементников, 2-й Депутатской, Новаторской, Делегатской, Конструкторов, площади Труда, Молодости, Верхоянской, Алеши Тимошенкова 112/230 и Краснопресненской.

В Ленинском районе без света остались улицы Бийская, Учумская и Нерчинская. В Центральном районе аварийное отключение зафиксировано на улицах Гагарина, Фурманова, Загородной, Любы Шевцовой, Авиационной, Линейной и Степана Разина.

Еще сильный ветер перевернул остановку на Краснодарской, сорвал дорожные знаки и урны. Мэр Владислав Логинов назвал повреждения от ветра в Красноярске «незначительными».

Фото: t.me/krsk_loginov

Как сообщает читатель «Проспекта Мира», сильные порывы ветра опрокинули фигуру оленя на улице Годенко.

Видео: Борус. Люди.

Кроме того, из-за бокового ветра в Красноярске не смог приземлиться самолет из Сочи. В итоге судно полетело на запасной аэродром в Абакане.

  • Тут одна из пассажирок самолета рассказала «Проспекту Мира», что было на борту, когда экипаж пытался приземлиться в красноярском аэропорту.
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