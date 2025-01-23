Подростку дали 4 года колонии по делу о диверсии в Красноярском крае

Posted 23 января, 06:49
Published 23 января, 06:49
Modified 23 января, 06:51
Updated 23 января, 06:51
Как рассказали Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, подросток действовал со знакомым, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
В марте 2024 года, как сообщается, они попытались взломать релейный и батарейный шкафы на участке железнодорожного пути между станциями Ачинск-1 и Тарутино. Впоследствии они хотели поджечь их, однако подростков задержали.
Заявляется, что они действовали за денежное вознаграждение по заданию неизвестного, с которым связались в интернете.
Суд признал парня виновным в покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).