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Posted 23 января, 06:49

Published 23 января, 06:49

Modified 23 января, 06:51

Updated 23 января, 06:51

Подростку дали 4 года колонии по делу о диверсии в Красноярском крае

Подростку дали 4 года колонии по делу о диверсии в Красноярском крае

23 января 2025, 06:49
Фото: 1MI.
В Красноярском крае суд вынес приговор 17-летнему парню по уголовному делу о диверсии на железной дороге. Ему назначили лишение свободы на 4 года с отбыванием в воспитательной колонии.

Как рассказали Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, подросток действовал со знакомым, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В марте 2024 года, как сообщается, они попытались взломать релейный и батарейный шкафы на участке железнодорожного пути между станциями Ачинск-1 и Тарутино. Впоследствии они хотели поджечь их, однако подростков задержали.

Заявляется, что они действовали за денежное вознаграждение по заданию неизвестного, с которым связались в интернете.

Суд признал парня виновным в покушении на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

  • В октябре троим парням дали по 6 лет колонии за «диверсии». Еще 13 парней осудили за «диверсии» в Москве и Красноярском крае. Четверым дали более 19 лет.
  • До этого красноярец получил 14 лет по делу о подготовке к диверсии и участии в запрещенном легионе. Еще двоих подростков посадили по делу о покушении на диверсию. Одному дали 5,5 года, второму — 4 года
  • Весной 2023 года силовики задержали больше 65 человек задержали в России по делам о диверсиях на железных дорогах, каждый третий из них был несовершеннолетним.
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#Владислав Савончик#Суд#Красноярский край#Подросток#Прокуратура#Диверсия#Железная дорога
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