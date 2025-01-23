Потолок рухнул в квартире инвалида в Красноярске. Власти не спешили с ремонтом

Posted 23 января, 10:54
Published 23 января, 10:54
Modified 23 января, 10:56
Updated 23 января, 10:56
Инцидент произошел 22 января в доме на Соколовской, 70. Как пишет ТВК со ссылкой на жителя квартиры Александра, он получил от властей в аренду 1-комнатную квартиру в июле 2024 года. По словам мужчины, во время заселения в квартире не было дефектов.
Однако в ноябре на потолке образовалась трещина. Александр утверждает, что обратился в администрацию Советского района, после чего ему якобы пообещали исправить выявленные недостатки и сказали подождать. Но 22 января потолок рухнул. Мужчина говорит, что успел отклониться и его практически не задело.
В администрации Советского района корреспонденту «ПМ» рассказали, что квартиру мужчине предоставили по договору социального найма — нуждающиеся могут заключить договор с властями об аренде по более низкой цене, чем на рынке.
Там заявили, что квартиру включили в перечень на ремонт, но мужчине еще надо было обратиться в соцзащиту.
«19 ноября от представителя нанимателя в адрес районной администрации поступило обращение о трещине на потолке. Во время обследования недочеты подтвердились. 21 ноября 2024 года квартиру включили в реестр на выполнение работ по капремонту муниципальных квартир.
Учитывая наличие у нанимателя статуса инвалида, ему рекомендовали обратиться в органы соцзащиты для оперативного устранения недостатков. Однако на сегодняшний день мужчина туда так и не обратился».
В администрации добавили, что планируют выполнить ремонт в квартире Александра. Мужчине предложили на время работ переехать в другое жилье от властей.
Корреспондент «ПМ» несколько раз попытался дозвониться до «Спецстроя», который является застройщиком дома. Однако оперативно связаться с компанией не удалось.
Как пишет ТВК со ссылкой на представителей застройщика, они готовы взять на себя ремонт по восстановлению потолка. В прокуратуре начали проверку.