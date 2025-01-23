prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 10:54

Published 23 января, 10:54

Modified 23 января, 10:56

Updated 23 января, 10:56

Потолок рухнул в квартире инвалида в Красноярске. Власти не спешили с ремонтом

Потолок рухнул в квартире инвалида в Красноярске. Власти не спешили с ремонтом

23 января 2025, 10:54
Фото: tvknews.ru.
В Красноярске в Солнечном потолок рухнул в квартире инвалида с ДЦП. Трещина появилась в ноябре 2024 года, однако власти так и не провели ремонтные работы. Разбираемся в ситуации.

Инцидент произошел 22 января в доме на Соколовской, 70. Как пишет ТВК со ссылкой на жителя квартиры Александра, он получил от властей в аренду 1-комнатную квартиру в июле 2024 года. По словам мужчины, во время заселения в квартире не было дефектов.

Однако в ноябре на потолке образовалась трещина. Александр утверждает, что обратился в администрацию Советского района, после чего ему якобы пообещали исправить выявленные недостатки и сказали подождать. Но 22 января потолок рухнул. Мужчина говорит, что успел отклониться и его практически не задело.

Фото: tvknews.ru

В администрации Советского района корреспонденту «ПМ» рассказали, что квартиру мужчине предоставили по договору социального найма — нуждающиеся могут заключить договор с властями об аренде по более низкой цене, чем на рынке.

Там заявили, что квартиру включили в перечень на ремонт, но мужчине еще надо было обратиться в соцзащиту.

«19 ноября от представителя нанимателя в адрес районной администрации поступило обращение о трещине на потолке. Во время обследования недочеты подтвердились. 21 ноября 2024 года квартиру включили в реестр на выполнение работ по капремонту муниципальных квартир.
Учитывая наличие у нанимателя статуса инвалида, ему рекомендовали обратиться в органы соцзащиты для оперативного устранения недостатков. Однако на сегодняшний день мужчина туда так и не обратился».

В администрации добавили, что планируют выполнить ремонт в квартире Александра. Мужчине предложили на время работ переехать в другое жилье от властей.

Корреспондент «ПМ» несколько раз попытался дозвониться до «Спецстроя», который является застройщиком дома. Однако оперативно связаться с компанией не удалось.

Как пишет ТВК со ссылкой на представителей застройщика, они готовы взять на себя ремонт по восстановлению потолка. В прокуратуре начали проверку.

Читайте также:
Многодетная мать год живет в квартире с плесенью. Она обвиняет УК «ЖСК» в бездействииКирпичная стена рухнула на красноярца во время ремонта в квартире. Он в больнице
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Квартира#Солнечный#Советский район#Потолок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика