Потолок рухнул в квартире инвалида в Красноярске. Власти не спешили с ремонтом

Инцидент произошел 22 января в доме на Соколовской, 70. Как пишет ТВК со ссылкой на жителя квартиры Александра, он получил от властей в аренду 1-комнатную квартиру в июле 2024 года. По словам мужчины, во время заселения в квартире не было дефектов.