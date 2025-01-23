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Posted 23 января, 01:20

Published 23 января, 01:20

Modified 23 января, 01:21

Updated 23 января, 01:21

Рейс из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного ветра

Рейс из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного ветра

23 января 2025, 01:20
Фото: 1MI.
Сегодня, 23 января, самолет авиакомпании «Россия» не смог приземлиться в аэропорту Красноярска. Все из-за сильного бокового ветра.

Сообщается, что «Боинг 737-800», летевший из Сочи, должен был приземлиться в Красноярске около 7 часов утра.

Однако из-за сильного бокового ветра борт был вынужден уйти на запасной аэродром в Абакане.

По данным Среднесибирского УГМС, в течение суток в Красноярске будет западный ветер с порывами до 17-22 м/с.

Сообщается, что в самолете находятся 166 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщили «ПМ» в аэропорту Красноярска, предварительно, борт вернется в Красноярск в 9 часов утра.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Самолет#Аэропорт#Абакан#Ветер#Аэропорт Красноярска
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