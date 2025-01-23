Рейс из Сочи не смог приземлиться в Красноярске из-за сильного ветра

Posted 23 января, 01:20
Published 23 января, 01:20
Modified 23 января, 01:21
Updated 23 января, 01:21
Сообщается, что «Боинг 737-800», летевший из Сочи, должен был приземлиться в Красноярске около 7 часов утра.
Однако из-за сильного бокового ветра борт был вынужден уйти на запасной аэродром в Абакане.
По данным Среднесибирского УГМС, в течение суток в Красноярске будет западный ветер с порывами до 17-22 м/с.
Сообщается, что в самолете находятся 166 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщили «ПМ» в аэропорту Красноярска, предварительно, борт вернется в Красноярск в 9 часов утра.