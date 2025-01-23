prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:12

Published 23 января, 07:12

Modified 23 января, 07:14

Updated 23 января, 07:14

Сына владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО еще на два месяца

Сына владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО еще на два месяца

23 января 2025, 07:12
Фото: СК Красноярского края.
Антон Егоров, младший сын владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова, останется в СИЗ) еще на два месяца. Его подозревают в мошенничестве.

Антона Егорова задержали 29 ноября в Новосибирске при попытке пересечь границу с Казахстаном. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве при модернизации асфальтобетонного завода.

Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров, как полагает следствие, «распорядился по своему усмотрению».

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил меру пресечения Антону Егорову. Он останется в СИЗО до 27 марта 2025 года.

  • Отца Антона, Владимира Егорова, задержали за 10 дней до ареста сына. Его отправили в СИЗО. Владимира Егорова подозревают в мошенничестве при строительстве развязки на Северном шоссе.
  • В начале декабря 2024 года Егоров просил выпустить его из СИЗО из-за состояния здоровья. Однако суд оставил владельца «Сибиряка» под арестом.
  • Позднее следователи завели еще одно уголовное дело против владельца «Сибиряка» Владимира Егорова — за мошенничестве в особо крупном размере.
Читайте также:
СК опубликовал видео допроса Егорова-младшегоНа красноярского депутата Креско завели уголовное дело. Недавно он подал в отставкуПо делу о краже песка на 2 миллиарда задержали красноярского миллионера и майнера
#София Штейнберг#Общество#Красноярск#Суд#Владимир Егоров#Антон Егоров#СИЗО#Мошенничество#СК#Уголовное дело
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика