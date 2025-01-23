Сына владельца «Сибиряка» Егорова оставили в СИЗО еще на два месяца

Следователи считают, что с декабря 2022 года по март 2023 года, будучи директором «КДСК», Антон Егоров знал, что работы не выполнены полностью, но «обеспечил» подделку документов об объемах и стоимости выполненных работ. В результате завод заплатил компании 98 миллионов рублей. Деньгами Егоров, как полагает следствие, «распорядился по своему усмотрению».