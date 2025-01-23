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Posted 23 января, 09:06

Published 23 января, 09:06

Modified 23 января, 10:16

Updated 23 января, 10:16

Труп мужчины 3 недели лежал в квартире. Теперь соседи не могут жить в доме

Труп мужчины 3 недели лежал в квартире. Теперь соседи не могут жить в доме

23 января 2025, 09:06
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске в Солнечном труп мужчины пролежал три недели в запертой квартире. Теперь из-за трупного запаха соседи не могут нормально находиться в своих квартирах.

21 января в паблике «Наш микрорайон Солнечный. Красноярск» появился пост красноярца, который рассказал о ситуации.

Как пишет автор поста, еще в конце декабря на улице 40 лет Победы, 33 умер человек в квартире на восьмом этаже. Однако двери вскрыли только 18 января ближе к вечеру.

В полиции сообщили, что предварительно, смерть не носит криминального характера. Однако точная причина смерти еще не установлена.

«Квартира находится в спецнайме, но квартиросъемщик сдал её мужчине и тот от передоза умер. Этот человек [наниматель] не хочет ничего делать, а люди сходят с ума от вони. В лифте вонь страшенная, молчу про сам 8 этаж. Там люди замуровываются, чтобы хоть как-то выживать»

В комментариях жители дома жалуются, что в подъезде нельзя открыть окна и проветрить помещение. В итоге жильцы вынуждены жить с трупным запахом в своих квартирах.

«Я с такой проблемой столкнулась впервые. Не знаю куда звонить, писать, кричать, бежать… Это на моём этаже. Вонь ужасная, голова болит, есть невозможно. Пьешь воду, а потом с туалета не вылазишь…»

В администрации Советского района рассказали «ПМ», что первый сигнал они получили 21 января от управляющей компании. Власти говорят, что до этого жильцы дома к ним не обращались.

«Квартиру выделили мужчине как сироте и заключили с ним договор спецнайма. Согласно договору, наниматель не имеет права сдавать квартиру в аренду третьим лицам. На сегодняшний день администрация Советского установила местонахождение нанимателя. По договору, ему предстояло привести жилое помещение в порядок. Однако он от этого отказался, поэтому договор с ним будет расторгнут в судебном порядке».

В администрации отметили, что на сегодняшний день квартира включена в реестр для капремонта за счет бюджетных средств. Работы по дезинфекции квартиры проведут после того, как будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Однако в районной администрации не смогли назвать конкретную дату.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Полиция#Квартира#Солнечный#Запах#Труп
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