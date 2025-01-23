Труп мужчины 3 недели лежал в квартире. Теперь соседи не могут жить в доме

В администрации отметили, что на сегодняшний день квартира включена в реестр для капремонта за счет бюджетных средств. Работы по дезинфекции квартиры проведут после того, как будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Однако в районной администрации не смогли назвать конкретную дату.