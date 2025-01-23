Удобство и сохранность: красноярские речники наращивают долю перевозок в контейнерах

Красноярский речной порт обработал в 2024 году около 6,6 тысячи контейнеров, что на 5% больше, чем в 2023 году. Доля контейнеризированных грузов выросла до 14,6% (в 2023 году она составляла 12,5% от общего грузооборота).

В контейнерах в основном перевозят строительные материалы, продукты питания, оборудование, мебель и прочие товарно-материальные ценности. Фото: Енисейского речного пароходства «Грузы в контейнерах удобнее отгружать, лучше обеспечивается их сохранность, поэтому спрос на контейнерные перевозки в последнее время стабильно растет. В 2022 году мы обновили контейнерный парк — приобрели 1000 единиц ИСО-20 и 100 единиц ИСО-40. В дальнейших планах предприятия — увеличить парк крупнотоннажных контейнеров», — поделился исполнительный директор Красноярского речного порта Геннадий Культяков. В 2024 году речники закупили новое оборудование: траверсы пространственные грузоподъемностью 30, 35 и 40 тонн для транспортировки контейнеров размерами от 10 до 40 фунтов. Эти траверсы оснащены оборудованием для открывания и закрывания замков, что позволяет захватывать контейнеры без участия стропальщика — это рабочий, который обвязывает грузы. Большой поддержкой в работе с грузами со смещенным центром тяжести стали грузовыравниватели мощностью 40 тонн. Они уменьшают вероятность заклинивания контейнера между рядов и его непредсказуемого вращения, что обеспечивает быструю и безопасную работу с такими грузами. Фото: Енисейского речного пароходства Красноярский речной порт (дочернее общество Енисейского речного пароходства) — одно из крупнейших грузоперерабатывающих предприятий на Енисее с пропускной способностью 1,3 млн тонн грузов в год. Контейнерная мощность порта составляет 3,6 тысячи штук. В 2024 году порт переработал в общей сложности 684 тысяч тонн грузов.