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Posted 23 января, 05:49

Published 23 января, 05:49

Modified 23 января, 05:51

Updated 23 января, 05:51

Удобство и сохранность: красноярские речники наращивают долю перевозок в контейнерах

Удобство и сохранность: красноярские речники наращивают долю перевозок в контейнерах

23 января 2025, 05:49
Фото: Енисейского речного пароходства.
Красноярский речной порт обработал в 2024 году около 6,6 тысячи контейнеров, что на 5% больше, чем в 2023 году. Доля контейнеризированных грузов выросла до 14,6% (в 2023 году она составляла 12,5% от общего грузооборота).

В контейнерах в основном перевозят строительные материалы, продукты питания, оборудование, мебель и прочие товарно-материальные ценности.

Фото: Енисейского речного пароходства
«Грузы в контейнерах удобнее отгружать, лучше обеспечивается их сохранность, поэтому спрос на контейнерные перевозки в последнее время стабильно растет. В 2022 году мы обновили контейнерный парк — приобрели 1000 единиц ИСО-20 и 100 единиц ИСО-40. В дальнейших планах предприятия — увеличить парк крупнотоннажных контейнеров», — поделился исполнительный директор Красноярского речного порта Геннадий Культяков.

В 2024 году речники закупили новое оборудование: траверсы пространственные грузоподъемностью 30, 35 и 40 тонн для транспортировки контейнеров размерами от 10 до 40 фунтов. Эти траверсы оснащены оборудованием для открывания и закрывания замков, что позволяет захватывать контейнеры без участия стропальщика — это рабочий, который обвязывает грузы.

Большой поддержкой в работе с грузами со смещенным центром тяжести стали грузовыравниватели мощностью 40 тонн. Они уменьшают вероятность заклинивания контейнера между рядов и его непредсказуемого вращения, что обеспечивает быструю и безопасную работу с такими грузами.

Фото: Енисейского речного пароходства

Красноярский речной порт (дочернее общество Енисейского речного пароходства) — одно из крупнейших грузоперерабатывающих предприятий на Енисее с пропускной способностью 1,3 млн тонн грузов в год. Контейнерная мощность порта составляет 3,6 тысячи штук. В 2024 году порт переработал в общей сложности 684 тысяч тонн грузов.

#Владислав Савончик
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